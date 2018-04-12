Роскосмос провел конференцию в открывшемся центре "Космонавтика и авиация"

Образцы космических скафандров в павильоне Космос центра Космонавтика и авиация на ВДНХ.

Образцы космических скафандров в павильоне Космос центра Космонавтика и авиация на ВДНХ.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В День космонавтики госкорпорация "Роскосмос" провела научно-практическую конференцию в Центре "Космонавтика и авиация", расположенном в отреставрированном павильоне "Космос" на ВДНХ. Самый современный в стране музейно-выставочный комплекс, посвященный освоению космоса, открылся 12 апреля в присутствии Президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

"Это — крупнейший в Москве и самый современный в России тематический музейно-просветительский комплекс", — говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса, поступившем в РИА Новости.

На конференции были представлены прорывные космические проекты будущего. Кроме того, участники дискуссии обсудили актуальные инструменты и механизмы поддержки инновационных технологических проектов, вопросы межгосударственного партнерства. Завершила мероприятие итоговая пленарная сессия, где участники конференции обсудили "загоризонтное" видение дальних перспектив освоения и использования космоса.

Решение о реставрации центра было принято в 2014 году. Сами работы начались в 2016 году. В обновленном павильоне разместились полноразмерные макеты орбитальной станции "Мир" "Алмаз", макеты ракет-носителей и их двигателей, космических аппаратов, космодромов. Всего зрителям будет доступно свыше 120 экспонатов, представленных 27 предприятиями ракетно-космической и авиационной отрасли.

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