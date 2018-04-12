МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил планы России по реализации Лунной программы.
"Вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа над созданием корабля "Федерация" и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что, здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять", — сказал Путин.
Глава государства напомнил, что сначала планируется достичь лунной орбиты и создать там космическую станцию. "Сначала станция на лунной орбите, а потом уже — модули на самой Луне, во всяком случае, так планируется. Надеюсь, что так оно и будет", — сказал он.
Путин также спросил у космонавтов, хотят ли они на Луну. Все дружно ответили: "Очень!". Глава государства пошутил, что там и до Марса недалеко и добавил, что "где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали".
Путин встретился с космонавтами и пообещал им полеты на Луну pic.twitter.com/2HmqoH5bxK— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 апреля 2018 г.
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