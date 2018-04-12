Путин рассказал, когда пройдут испытания новой сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет, заявил в День космонавтики президент РФ Владимир Путин.
"Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 (лет)", — сказал Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.
Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс.
"Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", — сказал Путин.
Создавать ракету и площадку для ее запуска надо параллельно, чтобы и пусковой комплекс, и носитель появились одновременно, добавил глава государства.
Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.
Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток.
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