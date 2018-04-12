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РИА Наука
РИА Наука

Путин рассказал, когда пройдут испытания новой сверхтяжелой ракеты

15:2312.04.2018
(обновлено: 16:02 12.04.2018)
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© РИА Новости / ТАСС/POOLПерейти в фотобанкРакета-носитель во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фотоРакета-носитель во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет, заявил в День космонавтики президент РФ Владимир Путин.

"Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 (лет)", — сказал Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.

Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс.

"Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", — сказал Путин.

Создавать ракету и площадку для ее запуска надо параллельно, чтобы и пусковой комплекс, и носитель появились одновременно, добавил глава государства.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1б. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Россия планирует провести более 30 космических запусков в этом году
Разработка уже началась: как сообщалось в конце марта на сайте госзакупок, на создание эскиза выделено 1,6 миллиарда рублей, головным предприятием выбрана РКК "Энергия". Эскиз планируется создать до конца октября 2019 года.

Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.

Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток.

Космос. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Александр Мисуркин
Россия не собирается выходить из программ по космосу, в том числе с США
Путин в День космонавтики посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открывается после длительной реконструкции. На базе павильона создан центр "Космонавтика и авиация".

Медиагруппа "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером центра "Космонавтика и авиация" и начинает транслировать новости мировой космонавтики в режиме реального времени. Посетители экспозиции смогут погрузиться в актуальные события развития космической отрасли, читая информационные сообщения от корреспондентов РИА Новости на "бегущей строке" в зоне "Космический бульвар".

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Twitter/Joseph M. Acaba
Источник: увеличение российского экипажа на МКС могут перенести на 2019 год
В рамках постоянной выставки посетители также увидят интерактивный контент и фотоархивы МИА "Россия сегодня": редкие снимки легенд советской космонавтики — Константина Циолковского, Сергея Королева, Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова, Валентины Терешковой, а также орбитальных станций и космических кораблей, среди которых "Восток-1", "Салют-7" и "Союз-13". Некоторые снимки можно будет взять на память в виде открыток, выпущенных агентством специально к открытию центра.

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РИА Наука
Комментарии
6 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Белогорскийsilanty
silanty, согласен с таким выводом. Судя по всему, для нынешнего руководства Роскосмоса нет такого понятия, как "надо"...
15:39
12.04.2018
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Василий Васильевич
Медленно.
15:45
12.04.2018
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