Путин рассказал, когда пройдут испытания новой сверхтяжелой ракеты

Ракета-носитель во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото

Ракета-носитель во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет, заявил в День космонавтики президент РФ Владимир Путин.

"Сверхтяжелая ракета, первое испытание планируется через 10 (лет)", — сказал Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.

Он отметил, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс.

"Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", — сказал Путин.

Создавать ракету и площадку для ее запуска надо параллельно, чтобы и пусковой комплекс, и носитель появились одновременно, добавил глава государства.

Разработка уже началась: как сообщалось в конце марта на сайте госзакупок, на создание эскиза выделено 1,6 миллиарда рублей, головным предприятием выбрана РКК "Энергия". Эскиз планируется создать до конца октября 2019 года.

Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.

Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток.

Путин в День космонавтики посетил павильон "Космос" на ВДНХ, который открывается после длительной реконструкции. На базе павильона создан центр "Космонавтика и авиация".

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