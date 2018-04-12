Центр Хруничева заключил контракт на 11 пусков ракет по программе OneWeb

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Комический центр имени М.В. Хруничева заключил новый контракт на 11 пусков ракет по программе OneWeb, заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Центр Хруничева заключил новый контракт на 11 пусков по, наверное, одной из самых коммерчески востребованных программ, это программа OneWeb", — сказал Комаров в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что спутниковый оператор OneWeb намерен заказать у России 11 ракет-носителей "Протон" новой модификации для запуска своих космических аппаратов.