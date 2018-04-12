МГУ, Минобрнауки и Роскосмос запускают конкурс проектов освоения Луны

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В День космонавтики МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с министерством образования и науки РФ и госкорпорацией "Роскосмос" запускает конкурс проектов по освоению естественного спутника Земли "Луна: город первых".

"Двенадцатого апреля стартует Всероссийский конкурс научно-технических и творческих проектов "Луна: город первых". Конкурс организован в рамках VIII Всероссийского Фестиваля науки "NAUKA 0+" при поддержке государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", министерства образования и науки Российской Федерации и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова", — сообщает пресс-служба университета.

Конкурс продлится до 25 сентября 2018 года. Принять участие в нем могут школьники, студенты, аспиранты, сотрудники конструкторских и архитектурных бюро и даже дошкольники. Как сообщает пресс-служба, победитель получит возможность посетить космодром "Байконур".

Участникам конкурса предлагается изобразить свое видение первой комической лунной станции РФ. В числе допустимых форматов — рисунок с применением любой технологии, дизайн-проект, 3D-модель, концепт-проект. К участию в конкурсе принимаются работы по темам: "Проект лунной базы Российской Федерации", "Проект штурмового лагеря на лунной поверхности", "Проект транспортного космического средства", "Проект средств обеспечения исследовательских работ в космосе" и "Проект автоматизированной системы жизнеобеспечения людей в космосе".