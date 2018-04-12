РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Созидатели будущего: Курчатовскому институту исполняется 75 лет

01:0312.04.2018
0460
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНациональный исследовательский центр Курчатовский институт. Архивное фотоНациональный исследовательский центр Курчатовский институт. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Легендарный и всемирно известный научный комплекс, российский национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" отмечает в четверг свое 75-летие. Свой юбилей институт встречает, будучи "точкой роста" новейших уникальных разработок, необходимых для обеспечения научно-технологического прорыва России.

Михаил Валентинович Ковальчук. Архивное фото
© РИА Новости
Директор Курчатовского института назвал санкции попыткой изолировать Россию

"Сейчас Курчатовский институт является единственным в мире научным центром, где на одной территории расположены синхротронный ускоритель, сверхмощный лазер, ядерно-энергетический, плазменный, генетический комплексы. Такая концентрация научной инфраструктуры позволяет проводить уникальные исследования на стыке дисциплин", — заявил президент России Владимир Путин, выступая в Курчатовском институте во вторник.

"Важно, что мы не только сохраняем уникальные компетенции, а постоянно идём вперёд", — подчеркнул глава государства.

Ранее в интервью РИА Новости президент Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал будущее этого исследовательского центра как "созидание". "Для этого у нас все есть", — говорил он.

Сейчас в состав центра входят несколько научных институтов с общей программой. Ее основное направление — работа на так называемых национальных мегаустановках, позволяющих получать в России результаты мирового класса и благодаря которым возникнет новый мировой научный ландшафт.

Советская атомная бомба и супероружие России

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума РАН и учёного совета НИЦ Курчатовский институт. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин надеется, что Курчатовский институт и РАН добьются научных прорывов
История института началась 12 апреля 1943 года, когда для разработки советского ядерного оружия была создана под руководством выдающегося ученого-атомщика Игоря Курчатова лаборатория №2 Академии наук СССР, которая затем стала лабораторией измерительных приборов АН СССР, институтом атомной энергии АН СССР имени Курчатова и российским научным центром "Курчатовский институт". В 2010 году институт получил статус национального исследовательского центра.

Лаборатория №2 осуществляла научное руководство разработкой первых советских атомной и водородной бомб. С 1943 по 1945 год лаборатория, ставшая научным "ядром" советского атомного проекта, с привлечением ряда научных институтов и предприятий страны провела исследования по разделению изотопов урана, разработала технологии получения металлического урана, тяжелой воды и многое другое. В 1944 году в лаборатории был построен и введен в действие циклотрон, позволивший наработать индикаторные количества плутония — "взрывчатки" для первого советского атомного заряда. В 1946 году в институте был пущен первый в Евразии атомный реактор.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
© Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
РАН: создание транспортно-логистических коридоров займет до десяти лет
В своем выступлении Путин отметил, что значение советского атомного проекта, грандиозные достижения отечественных учёных, конструкторов, инженеров "переоценить просто невозможно". "Они внесли колоссальный вклад в обороноспособность страны. Ну а если сказать напрямую, может быть, своими достижениями сохранили нашу страну. Благодаря достигнутому паритету внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности всего мира, всего человечества", — сказал российский президент.

Изначально созданный для решения колоссальной военной задачи, Курчатовский институт и сейчас ведет разработки, направленные на обеспечение обороноспособности России. Как сообщил глава государства, исследовательский центр участвовал в создании новейших образцов уникального стратегического оружия, аналогов которого нет в мире.

Мирный и безопасный атом

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума РАН и учёного совета НИЦ Курчатовский институт. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин сравнил национальный научный проект с атомным и космическим
В 1950-е годы начались исследования и разработки по мирному использованию атомной и термоядерной энергии. С участием института была построена и пущена первая в мире промышленная атомная электростанция — Обнинская АЭС. В институте были разработаны атомные реакторы для ледоколов (1957), подводных лодок (1958) и космической техники.

Важным направлением работ в Курчатовском институте с середины 1950-х годов стал управляемый термоядерный синтез — переход к новым принципам овладения энергией, процессами, происходящими на Солнце и других звёздах, где термоядерные реакции протекают при температуре около 20 миллионов градусов. Там происходит слияние ядер изотопов водорода – дейтерия и трития, в результате чего выделяется огромное количество энергии. В 1958 году в институте была построена первая в мире экспериментальная термоядерная установка с "ловушкой" из магнитного поля, которая получила название "токамак".

C середины 1960-х годов институт осуществляет научное обеспечение эксплуатации действующих атомных реакторов, утилизации выведенных из эксплуатации установок и научное руководство разработкой реакторов и ядерных энергетических установок новых поколений.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального исследовательского центра Курчатовский институт. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин назвал направления, в которых российским ученым нужно добиться успеха
Курчатовский институт всегда был главной научной организацией СССР и России в атомной сфере. По существу, из первого советского реактора Ф-1 вышли реакторы разных типов – промышленные, энергетические, исследовательские и транспортные, которые используются на подводных лодках и атомных ледоколах, ядерные энергетические установки для космоса. Институт является непосредственным участником проектов госкорпорации "Росатом" по строительству АЭС, будучи научным руководителем проектов энергетических реакторов типа ВВЭР.

Одно из основных направлений работы института — обеспечение безопасности атомной энергетики. Разработанные здесь новые системы безопасности – так называемые ловушки расплава – уже входят в состав оборудования АЭС, они были впервые установлены на Тяньваньской АЭС в Китае и АЭС "Куданкулам" в Индии. В случае тяжелой аварии расплавленное ядерное топливо будет удержано в таких ловушках, что не даст радиоактивным веществам выйти за пределы реакторной установки.

Институт занимается и продлением сроков эксплуатации энергоблоков АЭС. Благодаря разработанной "курчатовцами" системе так называемого отжига корпусов реакторов удается почти полностью восстанавливаются их эксплуатационные характеристики. Также с участием ученых института разработана новая марка стали, которая приобретает особые свойства, что позволит продлить срок работы корпусов реакторов до сотни лет.

Разработки для Арктики

Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума РАН и учёного совета НИЦ Курчатовский институт. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин рассказал, что нужно для технологического бума
Особое место в послужном списке Курчатовского института занимают разработки для освоения Арктики. Во многом благодаря им у России имеется единственный в мире атомный ледокольный флот.

Но не "плавучим атомом" единым. С 1970-х годов в институте работают над проектами атомных энергоблоков малой мощности, работающих по принципу прямого преобразования энергии — они помогли бы снабжать энергией небольшие поселки и российские военные базы в арктическом регионе. Такие установки не требуют постоянного обслуживания на протяжении многих лет, их можно изготавливать серийно и устанавливать практически в любом месте.

Курчатовский институт занят и экологической работой по очистке Арктики. Под его научным руководством в Сайде-губе (Мурманская область) в рамках международного проекта был создан не имеющий аналогов комплекс по переработке, кондиционированию и долговременному хранению радиоактивных отходов, образовавшихся в результате утилизации атомных подводных лодок. Этот комплекс, как считают специалисты, гарантирует безопасное, экологически чистое развитие ядерных технологий в Арктике.

Молекулярная биология и Рунет

Участок изготовления элементов для АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Курчатовский институт поможет создать "противоаварийное" ядерное топливо
По мере развития Курчатовского института его "технологическое древо" все больше "ветвилось". Так, в конце 1960-х — начале 1970-х годов были получены результаты мирового значения в области микроэлектронной технологии: ионная имплантация, сверхвысокочистые вещества, литография, плазменная химия, тонкие плёнки. Такой технологический задел позволил позднее развить в институте и работы в области нанотехнологий, создания гибридных систем и суперкомпьютеров.

С конца 1960-х годов Курчатовский институт стал научным руководителем проблемы использования сверхпроводимости в атомной науке и технике. В начале 1970-х годов институт стал и пионером в разработке новых технологий микроэлектроники.

В созданном в конце 1950-х годов радиобиологическом отделе института фактически родилась советская молекулярная биология. А в 1980-е годы благодаря активному развитию информационных технологий в институте были заложены основы отечественного интернета (Рунета).

Технологии, "подсмотренные" у природы

РНЦ Курчатовский институт. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В "ВЭБ Инновации" рассказали о сотрудничестве с Курчатовским институтом
В 1999 году в институте был введен в эксплуатацию первый на постсоветском пространстве специализированный источник синхротронного излучения — уникальный комплекс, необходимый для изучения материи на атомарном уровне. С середины 2000-х годов в Курчатовском институте началось активное развитие нанотехнологий.

В 2009 году был создан первый в мире центр конвергентных наук и технологий — Курчатовский комплекс нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных технологий (НБИКС-технологий), ориентированный на междисциплинарные исследования и разработки. НБИКС-технологии стали вторым важнейшим магистральным направлением научного развития Курчатовского института в последние годы.

Как считают специалисты, создание принципиально новых технологий и систем, воспроизводящих принципы живой природы, позволит человечеству перейти на новые, гораздо более экономичные и безопасные принципы производства и потребления энергии.

Планы по синхротронам

Химическая лаборатория. Архив
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Курчатовский институт создает магнитный холодильник высокой мощности
На площадке Курчатовского института в Гатчине под Петербургом планируется построить более совершенный синхротронный источник четвертого поколения, который также станет незаменимым инструментом в создании природоподобных технологий.

В результате на северо-западе России, на границе с Европой, в течение ближайшего десятилетия под эгидой института начнут работать две мегаустановки мирового класса (еще одна такая установка — это нейтронный реактор ПИК), что фактически станет "меккой" для зарубежных ученых.

А во вторник Путин в ходе визита в Курчатовский институт поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке. По мнению главы Российской академии наук Александра Сергеева, новый синхротрон на острове Русский может быть создан в течение пяти лет с момента начала строительства. Ожидается, что этот комплекс также станет точкой притяжения исследователей из близлежащих стран.

Международные проекты

Рождение искусственного интеллекта. Архивное фото
© Depositphotos / AlienCat
В Курчатовском институте создали "социум" роботов, способных решать задачи
Курчатовский институт в последние годы стал флагманом научного сотрудничества российских ученых с иностранными коллегами. Центр представляет Россию во всех международных исследовательских "меганаучных" проектах. Это проект строительства международного термоядерного экспериментального реактора (ITER), Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL), Большой адронный коллайдер, Европейский центр синхротронного излучения (ESRF), Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов (FAIR).

Проект XFEL по созданию самого мощного в мире рентгеновского лазера стал наиболее ярким примером "меганаучного" проекта, в создание которого большой вклад внесла Россия (Курчатовский институт курирует ее научное участие в проекте). Более того, Россия впервые стала не просто полномасштабным участником большого международного научного проекта, но и заняла в нем по сути лидирующую позицию — с точки зрения как интеллектуального вклада, так и финансового взноса.

Эксплуатация лазера началась в сентябре 2017 года. На XFEL будут получены исключительно яркие и сверхкороткие импульсы рентгеновского излучения, что даст ученым новое понимание строения атома, а также процессов, происходящих в наномире. С помощью XFEL ученые в реальном времени смогут изучать структуру биологических молекул и различных веществ, следить за сверхбыстрыми химическими процессами. Это даст возможность лучше понять природу вещества и научиться конструировать принципиально новые материалы с заданными свойствами.

История Курчатовского института
© Иллюстрация РИА Новости
Как из атомного проекта вырос Курчатовский институт

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена