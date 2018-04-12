Созидатели будущего: Курчатовскому институту исполняется 75 лет

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Легендарный и всемирно известный научный комплекс, российский национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" отмечает в четверг свое 75-летие. Свой юбилей институт встречает, будучи "точкой роста" новейших уникальных разработок, необходимых для обеспечения научно-технологического прорыва России.
"Сейчас Курчатовский институт является единственным в мире научным центром, где на одной территории расположены синхротронный ускоритель, сверхмощный лазер, ядерно-энергетический, плазменный, генетический комплексы. Такая концентрация научной инфраструктуры позволяет проводить уникальные исследования на стыке дисциплин", — заявил президент России Владимир Путин, выступая в Курчатовском институте во вторник.
"Важно, что мы не только сохраняем уникальные компетенции, а постоянно идём вперёд", — подчеркнул глава государства.
Ранее в интервью РИА Новости президент Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал будущее этого исследовательского центра как "созидание". "Для этого у нас все есть", — говорил он.
Сейчас в состав центра входят несколько научных институтов с общей программой. Ее основное направление — работа на так называемых национальных мегаустановках, позволяющих получать в России результаты мирового класса и благодаря которым возникнет новый мировой научный ландшафт.
Советская атомная бомба и супероружие России
Лаборатория №2 осуществляла научное руководство разработкой первых советских атомной и водородной бомб. С 1943 по 1945 год лаборатория, ставшая научным "ядром" советского атомного проекта, с привлечением ряда научных институтов и предприятий страны провела исследования по разделению изотопов урана, разработала технологии получения металлического урана, тяжелой воды и многое другое. В 1944 году в лаборатории был построен и введен в действие циклотрон, позволивший наработать индикаторные количества плутония — "взрывчатки" для первого советского атомного заряда. В 1946 году в институте был пущен первый в Евразии атомный реактор.
Изначально созданный для решения колоссальной военной задачи, Курчатовский институт и сейчас ведет разработки, направленные на обеспечение обороноспособности России. Как сообщил глава государства, исследовательский центр участвовал в создании новейших образцов уникального стратегического оружия, аналогов которого нет в мире.
Мирный и безопасный атом
Важным направлением работ в Курчатовском институте с середины 1950-х годов стал управляемый термоядерный синтез — переход к новым принципам овладения энергией, процессами, происходящими на Солнце и других звёздах, где термоядерные реакции протекают при температуре около 20 миллионов градусов. Там происходит слияние ядер изотопов водорода – дейтерия и трития, в результате чего выделяется огромное количество энергии. В 1958 году в институте была построена первая в мире экспериментальная термоядерная установка с "ловушкой" из магнитного поля, которая получила название "токамак".
C середины 1960-х годов институт осуществляет научное обеспечение эксплуатации действующих атомных реакторов, утилизации выведенных из эксплуатации установок и научное руководство разработкой реакторов и ядерных энергетических установок новых поколений.
Одно из основных направлений работы института — обеспечение безопасности атомной энергетики. Разработанные здесь новые системы безопасности – так называемые ловушки расплава – уже входят в состав оборудования АЭС, они были впервые установлены на Тяньваньской АЭС в Китае и АЭС "Куданкулам" в Индии. В случае тяжелой аварии расплавленное ядерное топливо будет удержано в таких ловушках, что не даст радиоактивным веществам выйти за пределы реакторной установки.
Институт занимается и продлением сроков эксплуатации энергоблоков АЭС. Благодаря разработанной "курчатовцами" системе так называемого отжига корпусов реакторов удается почти полностью восстанавливаются их эксплуатационные характеристики. Также с участием ученых института разработана новая марка стали, которая приобретает особые свойства, что позволит продлить срок работы корпусов реакторов до сотни лет.
Разработки для Арктики
Но не "плавучим атомом" единым. С 1970-х годов в институте работают над проектами атомных энергоблоков малой мощности, работающих по принципу прямого преобразования энергии — они помогли бы снабжать энергией небольшие поселки и российские военные базы в арктическом регионе. Такие установки не требуют постоянного обслуживания на протяжении многих лет, их можно изготавливать серийно и устанавливать практически в любом месте.
Курчатовский институт занят и экологической работой по очистке Арктики. Под его научным руководством в Сайде-губе (Мурманская область) в рамках международного проекта был создан не имеющий аналогов комплекс по переработке, кондиционированию и долговременному хранению радиоактивных отходов, образовавшихся в результате утилизации атомных подводных лодок. Этот комплекс, как считают специалисты, гарантирует безопасное, экологически чистое развитие ядерных технологий в Арктике.
Молекулярная биология и Рунет
С конца 1960-х годов Курчатовский институт стал научным руководителем проблемы использования сверхпроводимости в атомной науке и технике. В начале 1970-х годов институт стал и пионером в разработке новых технологий микроэлектроники.
В созданном в конце 1950-х годов радиобиологическом отделе института фактически родилась советская молекулярная биология. А в 1980-е годы благодаря активному развитию информационных технологий в институте были заложены основы отечественного интернета (Рунета).
Технологии, "подсмотренные" у природы
В 2009 году был создан первый в мире центр конвергентных наук и технологий — Курчатовский комплекс нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных технологий (НБИКС-технологий), ориентированный на междисциплинарные исследования и разработки. НБИКС-технологии стали вторым важнейшим магистральным направлением научного развития Курчатовского института в последние годы.
Как считают специалисты, создание принципиально новых технологий и систем, воспроизводящих принципы живой природы, позволит человечеству перейти на новые, гораздо более экономичные и безопасные принципы производства и потребления энергии.
Планы по синхротронам
В результате на северо-западе России, на границе с Европой, в течение ближайшего десятилетия под эгидой института начнут работать две мегаустановки мирового класса (еще одна такая установка — это нейтронный реактор ПИК), что фактически станет "меккой" для зарубежных ученых.
А во вторник Путин в ходе визита в Курчатовский институт поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке. По мнению главы Российской академии наук Александра Сергеева, новый синхротрон на острове Русский может быть создан в течение пяти лет с момента начала строительства. Ожидается, что этот комплекс также станет точкой притяжения исследователей из близлежащих стран.
Международные проекты
Проект XFEL по созданию самого мощного в мире рентгеновского лазера стал наиболее ярким примером "меганаучного" проекта, в создание которого большой вклад внесла Россия (Курчатовский институт курирует ее научное участие в проекте). Более того, Россия впервые стала не просто полномасштабным участником большого международного научного проекта, но и заняла в нем по сути лидирующую позицию — с точки зрения как интеллектуального вклада, так и финансового взноса.
Эксплуатация лазера началась в сентябре 2017 года. На XFEL будут получены исключительно яркие и сверхкороткие импульсы рентгеновского излучения, что даст ученым новое понимание строения атома, а также процессов, происходящих в наномире. С помощью XFEL ученые в реальном времени смогут изучать структуру биологических молекул и различных веществ, следить за сверхбыстрыми химическими процессами. Это даст возможность лучше понять природу вещества и научиться конструировать принципиально новые материалы с заданными свойствами.