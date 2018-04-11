РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

В России заработала первая "народная" интернет-обсерватория

13:3111.04.2018
(обновлено: 13:39 11.04.2018)
08980
© Фото : НСТР КС/AstroNYXФотография Луны, полученная телескопом сети AstroNYXФотография Луны, полученная телескопом сети AstroNYX
© Фото : НСТР КС/AstroNYX

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. AstroNYX, первая в России "открытая" сеть автоматизированных телескопов, работой которых может управлять любой интернет-пользователь, получила первые фотографии и готовится к работе с первыми добровольцами. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Телескоп-робот Мастер на Канарских островах
© Фото : предоставлено Лабораторией Космического Мониторинга МГУ
МАСТЕР III "увидит" метеориты типа челябинского за неделю до падения
"После запуска проекта не нужно будет покупать дорогую аппаратуру, погружаться в технические детали и ждать ясного неба, чтобы увидеть звезды. Каждый человек сможет наблюдать за небом со смартфона или компьютера. Мы планируем дать доступ к сайту первым бета-тестерам уже летом", — заявил Виктор Черников, директор группы компаний НСТР.

Сегодня в мире существует несколько сетей роботизированных телескопов, таких как российский проект "МАСТЕР", созданный усилиями ученых из МГУ, которые одновременно наблюдают за ночным небом в разных странах и даже на разных континентах. Они позволяют вести наблюдения за огромными участками ночного неба и оперативно реагировать на появление новых вспышек сверхновой, затмения и прочие интересные события в космосе.

© Фото : НСТР КС/AstroNYXТелескопная вышка AstroNYX в Курской области
© Фото : НСТР КС/AstroNYX
Телескопная вышка AstroNYX в Курской области

Все подобные сети открыты для астрономов-профессионалов, однако простым людям получить доступ к ним не так то просто. Как правило, у обывателей есть возможность заказать фотографию конкретного объекта, но они не могут самостоятельно управлять телескопом и наблюдать за ночным небом тогда, когда им это нужно.

Впервые такая возможность появилась у пользователей сети в 2004 году, когда заработал проект Slooh – первая в мире "общественная" интернет-обсерватория. Ее пользователи получили возможность видеть то, на какие объекты "смотрит" один из телескопов на Канарских островах, в Чили и в Испании, и даже управлять его положением, уровнем приближения и прочими параметрами.

Так художник представил себе звезду-коричневый карлик с учетом ее “карты погоды”
© Фото : ESO/I. Crossfield/N. Risinger
Астрономы-любители открыли ближайшую к нам темнейшую звезду

Первый российский проект такого рода – AstronNYX – будет запущен в нашей стране уже в ближайшее время. Он начался как краудфандинговый проект на сайте Boomstarter в 2016 году, и его реализацией уже три года занимается российский космический стартап НСТР, одно из подразделений которого недавно создало и протестировало первый в России частный ракетный двигатель.

© Фото : НСТР КС/AstroNYXТуманность "Гантель" в созвездии Лисички
© Фото : НСТР КС/AstroNYX
Туманность "Гантель" в созвездии Лисички

Как отмечает Черников, AstroNYX сейчас близок к полноценному запуску — построена вышка под первый телескоп сети в одном из районов Курской области, благоприятном для наблюдений, подготовлено необходимое для этого программное обеспечение и идет внутреннее тестирование программ и оборудования. В ближайшее время начнется бета-тестирование проекта среди добровольцев, посетивших сайт "народной" обсерватории. 

Участники тестирования уже использовали телескоп и связанные с ним программные инструменты для получения фотографий Луны, далеких галактик и туманностей, возникших в результате взрыва сверхновой в недавнем астрономическом прошлом.

Комета врезается в Юпитер
© РИА Новости . Gerrit Kernbauer
Астроном-любитель снял на видео столкновение кометы с Юпитером

В общей сложности, НСТР планирует разместить 10 автоматизированных телескопов на территории России для комфортного наблюдения из всех часовых поясов страны, в том числе в Крыму, в Свердловской области, в Красноярском Крае, на Камчатке и в Бурятии.

Каждый такой телескоп будет обладать диаметром в 10-25 сантиметров и матрицей в 16 мегапикселей, чего достаточно для любительских астрономических наблюдений и обучения школьников. Как надеются создатели AstroNYX, их сеть сделает астрономию более популярной и среди учащихся, и среди преподавателей, и возродит интерес к этой науке.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена