Россия перестала терять научные кадры, заявил Медведев

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия перестала терять научные кадры, в эту сферу идет много перспективной молодежи, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы перестали терять научные кадры. В 2014 году впервые общая численность исследователей не сократилась, а увеличилась. Отрадно, что в эту сферу идет все больше перспективной молодежи", — заявил Медведев, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Он также отметил, что увеличиваются бюджетные ассигнования в гражданскую науку, в 2017 году ее финансирование составило 336,2 миллиарда рублей, что на 20% выше, чем в 2016 году.

Кроме того, по его словам, за последние шесть лет в новые технологии поверил бизнес.

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