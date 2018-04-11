NASA провело виртуальную экскурсию по поверхности Луны

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало виртуальный видеотур по известным ландшафтам Луны.

Видео состоит из фотографий, сделанных за девять лет работы космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Ролик выложен в разрешении 4К, что позволяет зрителям детально рассмотреть подобранные агентством локации.

"Некоторые из них находятся на ближней стороне и уже знакомы как профессионалам, так и любителям наблюдений за Луной с Земли. Другие же ясно видны только из космоса", — отметил сотрудник студии космической визуализации NASA Эрни Райт.

Среди ландшафтов доступна для просмотра посадочная площадка американского корабля Apollo-17 в Долине Тельца-Литтроу и часть пути космонавтов во время трехдневного путешествия на Луну в 1972 году.