Для МКС достроили многофункциональный лабораторный модуль

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" для МКС достроен, до конца года его отправят на космодром Байконур, сообщил журналистам глава Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

"Он уже доделан. Наша задача поставить его на космодром до конца года. Идут завершающие операции. РКК "Энергия" модуль пока не приняла, ее специалисты работают вместе с нами. Идет процесс оформления документации", — сказал Варочко.

Строительство Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" началось еще в 1995 году в Центре имени Хруничева. Оснащение изделия и сам проект неоднократно пересматривались, а сам модуль находился на предприятии-изготовителе. Сроки запуска при помощи ракеты-носителя "Протон" также неоднократно сдвигались: первоначально запуск был запланирован на первое полугодие 2014 года, затем на 2015 год. Однако в ходе работ по дооснащению в РКК "Энергия" в двигательной системе обнаружили посторонние частицы, и решением тогдашнего главы предприятия Виталия Лопоты модуль отправили обратно в Центр имени Хруничева на очередную доработку.

МЛМ предназначен для полноценной научной работы, а также хранения грузов, предоставления порта для стыковки транспортных кораблей и исследовательских модулей, и обеспечения перекачки топлива из грузовиков "Прогресс" в служебный модуль "Звезда". Согласно техническому заданию Роскосмоса, на модуле должен быть также размещен европейский манипулятор ERA.