МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Роскосмос" принял эскизный проект новой ракеты-носителя "Союз-5", все замечания учтены, сообщил РИА Новости врио генерального директора предприятия-изготовителя, самарского РКЦ "Прогресс", Равиль Ахметов.

Эскизное проектирование — один из первых этапов разработки ракетно-космической техники, представляющий собой предварительную разработку общего вида изделия. За ним следует технический проект, а затем подготовка рабочей конструкторской документации, используемой в производстве.

"После защиты эскизного проекта на создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" головными организациями, били выявлены некоторые замечания к проекту. В настоящее время все замечания устранены. Эскизный проект принят заказчиком — госкорпорацией "Роскосмос"", — отметил Ахметов.

Как сообщалось, в минувшем ноябре эскизный проект новой ракеты прошел защиту в РКЦ "Прогресс" в Самаре, где планируется организовать сборку данного носителя, а в декабре того же года — на президиуме научно-технического совета самой РКК "Энергия".

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт".

РКК "Энергия" была назначена головным разработчиком "Союза-5" распоряжением правительства от августа 2017 года. В составе соисполнителей работ — РКЦ "Прогресс" и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.