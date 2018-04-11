МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Роскосмос" принял эскизный проект новой ракеты-носителя "Союз-5", все замечания учтены, сообщил РИА Новости врио генерального директора предприятия-изготовителя, самарского РКЦ "Прогресс", Равиль Ахметов.
"После защиты эскизного проекта на создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" головными организациями, били выявлены некоторые замечания к проекту. В настоящее время все замечания устранены. Эскизный проект принят заказчиком — госкорпорацией "Роскосмос"", — отметил Ахметов.
Как сообщалось, в минувшем ноябре эскизный проект новой ракеты прошел защиту в РКЦ "Прогресс" в Самаре, где планируется организовать сборку данного носителя, а в декабре того же года — на президиуме научно-технического совета самой РКК "Энергия".
РКК "Энергия" была назначена головным разработчиком "Союза-5" распоряжением правительства от августа 2017 года. В составе соисполнителей работ — РКЦ "Прогресс" и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.