Мэр Владивостока рассказал о преимуществах строительства синхротрона

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Синхротронный комплекс во Владивостоке, строительство которого поддержал президент РФ Владимир Путин, привлечет зарубежных и российских ученых в регион, считает глава города Виталий Веркеенко.

Глава РАН Александр Сергеев ранее заявил, что Путин поддержал идею строительства синхротронного комплекса во Владивостоке. По его словам, в ближайшее время РАН и Курчатовский институт приступят к реализации проектов.

"Владивосток известен во всей стране как город умных, образованных и талантливых людей. Реализация на острове Русский крупного научно-технического проекта позволит привлечь сюда еще больше молодых ученых со всего макрорегиона. Наша задача — создать все необходимые условия, чтобы они оставались жить и работать в краевом центре", — приводит пресс-служба администрации города слова Виталия Веркеенко.

По словам мэра, миссия Владивостока — стать центром международного, экономического, культурного и научного сотрудничества России в АТР.

Синхротронное излучение является одним из наиболее востребованных инструментов для широкого спектра фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики, биологии, медицины, химии. Источники синхротронного излучения позволяют изучать материю на атомарном уровне. В настоящее время в мире работает около 40 источников синхротронного излучения, разрабатывается и строится более десятка новых установок.

В 1999 году в Курчатовском институте был введен в эксплуатацию первый на постсоветском пространстве источник синхротронного излучения.