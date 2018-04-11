Лишенные "гормона счастья": что известно о болезни Паркинсона

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Двести лет назад английский врач Джеймс Паркинсон описал симптомы болезни, которая позже получила его имя. Несмотря на давнюю историю, заболевание остается неизлечимым. Причины его возникновения тоже не вполне ясны. РИА Новости рассказывает о научных достижениях в диагностике и лечении болезни Паркинсона.

В особом отделе мозга — черной субстанции — находятся нейроны, вырабатывающие гормон дофамин. Его еще называют гормоном счастья, потому что он усиленно генерируется, когда человек испытывает удовольствие. Черная субстанция также отвечает за двигательную активность. Если ее нейроны перестают нормально производить дофамин, организм реагирует на это скованными движениями, тремором руки, головы, нарушением осанки. При таких симптомах врач отправляет пациента на МРТ, чтобы проверить диагноз.

В мире страдают болезнью Паркинсона порядка десяти миллионов человек. Главным образом это пожилые люди старше 65 лет. Тридцати- и сорокалетним крайне редко ставят такой диагноз. Заболевание приводит к резкому ухудшению качества жизни и полной инвалидности.

О причинах, вызывающих болезнь, до сих пор нет единого мнения. Одна из господствующих теорий — прионная — гласит, что белки (по-английски — прионы) начинают неправильно сворачиваться и служат своего рода инфекцией, заставляя неправильно сворачиваться другие белки, в частности, в нейронах. Агрегаты таких аномальных белков в мозге умерших людей описал впервые сто лет назад немецкий ученый Фридрих Леви. Тельца Леви встречаются и в мозге скончавшихся от болезни Паркинсона.

Недуг редко передается по наследству: носитель мутантных генов необязательно станет паркинсоником. Ученые полагают, что болезнь возникает из-за сочетания внутренних и внешних факторов, включая неблагоприятную экологию, влияние пестицидов и гербицидов, промышленных химикатов, воздействие химического оружия. А самый сильный фактор — преклонный возраст. Около четырех процентов людей старше 85 лет страдают болезнью Паркинсона.

Лекарств, способных вылечить или замедлить развитие болезни, не существует. Однако медицина располагает препаратами, которые стимулируют выработку дофамина в мозге либо замещают его, таким образом улучшая состояние больных. В результате люди с этим заболеванием могут долгие годы сохранять активность, когнитивные способности. На поздних стадиях применяют также нейрохирургическое вмешательство, вживляя в мозг электроды и воздействуя на них программным способом.

Болезнь может развиваться пять-восемь лет, прежде чем человек заметит, что его состояние изменилось. Вот почему важно уметь выявлять симптомы Паркинсона как можно раньше. В этом направлении сейчас ведут наиболее интенсивные исследования. Например, ученые биологического факультета МГУ имени Ломоносова разработали и внедряют в клиническую практику методику раннего диагностирования болезни Паркинсона по нарушению движений глаз.

Прорыва ожидают также от методов клеточной терапии, когда в черную субстанцию мозга имплантируют стволовые клетки, преобразующиеся в здоровые дофаминовые нейроны. Такие эксперименты уже проводят на животных.