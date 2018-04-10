РАН хочет доложить Путину о новом проекте по развитию территорий России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российская академия наук намерена доложить президенту РФ Владимиру Путину о разработанной отечественными учеными концепции нового большого проекта, направленного на пространственное развитие страны.

"Положения этого проекта обсуждались и в аппарате Совбеза, и в аппарате правительства, и в Совете Федерации, в различных министерствах. И мы бы просили Вас, Владимир Владимирович, о возможности доложить Вам более подробно об этом проекте в ближайшее время со всеми разработками", — сказал глава Академии наук Александр Сергеев во вторник на совместном заседании президиума РАН и Ученого совета Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" с участием президента страны.

В своем выступлении Сергеев отметил важность обеспечения связности территорий России и их устойчивого развития.

"Учеными Российской академии наук, Московского государственного университета, авторитетными экспертами в сотрудничестве с органами государственной власти и компаниями недавно завершена разработка концепции проекта пространственных транспортно-логистических коридоров на территории Российской Федерации, соединяющих Азиатско-Тихоокеанский регион и Европейский союз", — сказал Сергеев.

По его словам, эта концепция предусматривает условия для комплексного развития Сибири, Дальнего Востока и российской арктической зоны посредством создания двух транспортно-логистических коридоров, которые базируются на новой высокоскоростной магистрали и Северном морском пути. Между этими коридорами планируется создать "решетку" транспортных, энергетических, информационно-коммуникационных структур, которые станут "каркасом" высокотехнологичных предприятий и закрепления на них трудоспособного населения.

Расчеты показывают, что этот проект экономически выгоден по сравнению с более мелкими проектами, по отдельности направленными на модернизацию экономики РФ, добавил глава РАН.