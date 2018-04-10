Финансирование науки останется одним из приоритетов, заявил Путин

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что финансирование науки остается одним из приоритетов, дополнительные ассигнования будут зависеть от ситуации в экономике.

"Конечно, наука в целом и фундаментальная наука остаются одним из приоритетов", — отметил он на встрече с руководством Российской академии наук и Курчатовского института.

Глава государства отметил, что планы по финансированию науки формируются в зависимости от прогноза социально-экономического развития страны. "Он у нас меняется, и мы всегда имеем в виду, что на прорывных, основных направлениях развития страны мы имеем возможность что-то добавлять в зависимости от того, как развивается ситуация в мировой экономике, в российской экономике", — подчеркнул президент.

Он попросил участников встречи передать ему предложения по увеличению финансирования науки, чтобы учесть их при выстраивании планов на будущее.