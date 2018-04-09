Археологи раскопали в пустыне развалины древнего храма

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Археологи раскопали на территории Египта руины греко-римского храма, сообщает портал Science Alert.

Ученые обнаружили развалины передней части храма, фрагменты фундамента и главного входа, а также окружавшую здание наружную стену почти метровой толщины. Раскопанные элементы здания украшены барельефами в греко-римском стиле.

© Фото : Egyptian Ministry of Antiquities Находка, сделанная во время археологических раскопок в районе оазиса Сива © Фото : Egyptian Ministry of Antiquities Находка, сделанная во время археологических раскопок в районе оазиса Сива

В развалинах были найдены монеты, керамика, а также изваяние мужской головы в греческом стиле. Кроме того, археологи обнаружили две известняковые статуи львов, у одной из которых нет головы.

Место раскопок находится в Ливийской пустыне, на расстоянии более 300 километров от Средиземного моря, неподалеку от оазиса Сива. Люди жили в этом месте как минимум за десять тысяч лет до нашей эры, а сам храм предположительно был построен с 200 года до нашей эры по 300 год нашей эры. Руин, датируемых этой эпохой, известно немного, что делает находку еще более ценной, отмечает Science Alert.