Зонд России и Европы начал поиски следов "дыхания жизни" на Марсе

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-TGO" завершила длительную процедуру торможения и коррекции орбиты, которая длилась больше года, и приступила к поискам следов метана в атмосфере Марса, сообщает пресс-служба ЕКА.

"Все инструменты зонда работают корректно, и мы уже начали вести первые наблюдения. За время торможения у нас появилась возможность улучшить алгоритмы сжатия изображения, которые использует камера зонда. Программа была успешно загружена на аппарат и теперь у нас есть возможность получать снимки максимально высокого качества", — заявил Олег Кораблев, один из соруководителей миссии из Института космических исследований РАН, в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Совместная российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-TGO" прибыла к красной планете 19 октября 2016 года. Орбитальная часть миссии успешно справилась с задачей сближения с Марсом и выхода на стабильную орбиту, а посадка демонстрационного модуля "Скиапарелли" на плато Меридиан у экватора Марса закончилась неудачей.

Помимо решения научных задач и раскрытия тайн атмосферы Марса, TGO будет исполнять так же и другую важную задачу – играть роль связующего звена между Землей с одной стороны, и европейским марсоходом "Пастер" и российской посадочной платформой – с другой, которые будут отправлены на Марс ориентировочно в 2020 году.

Примерно полтора года назад "ЭкзоМарс-TGO" начал долгую процедуру торможения, в рамках которой он использовал трение, вырабатываемое при прохождении через верхние слои атмосферы Марса, для того, чтобы замедлить себя и выйти на расчетную траекторию работы. Процедура торможения была завершена в конце февраля и сейчас зонд официально начал научную работу.

До начала этой процедуры зонд вращался вокруг Марса по очень вытянутой орбите, сближаясь с ним на расстояние в 200 километров в ее ближней точке, и удаляясь от него на 98 тысяч километров. Торможение позволило "ЭкзоМарсу" выйти почти на идеальную круговую орбиту высотой примерно в 400 километров. На один виток вокруг планеты у него уходит всего два часа.

"Нам впервые удалось вывести на орбиту столь тяжелый зонд, самый тяжелый из всех космических аппаратов, когда либо изучавших Марс, используя лишь силу трения воздуха. Мы готовы к поискам следов жизни в его атмосфере. Мы с нетерпением ожидаем первых результатов наблюдений за составом воздуха Марса", — отметил Хакан Сведхем (Hakan Svedhem), научный руководитель проекта "ЭкзоМарс-TGO".

Главная задача зонда, по его словам, остается прежней – найти метан в атмосфере Марса и, если он там действительно присутствует, замерить его уровень, и попытаться найти другие потенциальные следы жизни или просто органические вещества в воздухе красной планеты.

Помимо поиска "дыхания жизни", TGO займется созданием карты марсианских залежей льда, внутри которых может быть заключен метан и органические останки марсианских микробов. Кроме того, зонд еще раз попробует себя в качестве канала связи между Землей и марсоходом Curiosity и его будущими наследниками.