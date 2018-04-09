Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Интенсивная зарядка и занятия спортом заметно уменьшают вероятность развития инфарктов, ишемии и внезапной остановки сердцебиения даже у людей, страдающих от генетически обусловленных болезней сердца, заявляют кардиологи в статье, опубликованной в журнале Circulation.

"Людям не стоит отказываться от любых упражнений и спорта в том случае, если у них есть мутации, делающие их предрасположенными к развитию болезней сердца. И наоборот – если даже у вас их нет, то стоит продолжить делать зарядку. В целом, мы получили те выводы, которые ожидали увидеть – и гены, и окружающая среда влияют на наше здоровье", — заявил Эрик Ингельссон (Erik Ingelsson) из Стэнфордского университета (США).

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, являются главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей, и одной из главных причин развития этих болезней является гипертония, развивающаяся у жертв этих болезней из-за неправильного питания, сидячего образа жизни и вредных привычек.

Вероятность развития инсультов, инфарктов и ишемии, как недавно обнаружили ученые, сильно зависит от наличия определенных мелких мутаций в генах, управляющих производством холестерина, гибкостью стенок артерий и другими процессами, непосредственно связанными с закупоркой и сужением кровеносных сосудов и реакцией сердца на стресс и нагрузку.

Как отмечает Ингельссон, носителям этих генов врачи часто рекомендуют избегать серьезные физические нагрузки и не заниматься профессиональным и полупрофессиональным спортом. Это, как считают медики, заметно снижает вероятность внезапной или преждевременной гибели таких людей, которые в среднем умирают заметно раньше и чаще, чем их здоровые сверстники.

Подобные идеи, как выяснили британские биологи, являются в корне ошибочными и даже опасными для здоровья носителей таких мутаций, проанализировав данные, которые собирались в рамках проекта UK Biobank с 2006 по 2010 год. В этой инициативе участвовало около 480 тысяч молодых и пожилых британцев, согласившихся пройти полный набор физиологических и генетических тестов и носить фитнес-трекеры на протяжении недели.

Среди них, как рассказывают ученые, были как носители подобных мутаций, не знавшие об их наличии, так и полностью здоровые люди, пережившие в общей сложности 21 тысячу сердечных приступов, инсультов и прочих опасных для жизни кризисов, связанных с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Это позволило команде Ингельссона оценить опасность зарядки и спорта для жизни людей с врожденными болезнями сердца.

Как показали эти наблюдения, вероятность развития сердечных приступов, коронарной болезни сердца и прочих смертельно опасных заболеваний была на 32-50% ниже как среди здоровых британцев, так и среди носителей мутаций, занимавшихся спортом и зарядкой. Что важно, сила этих эффектов зависела от того, насколько длительной и интенсивной была физическая нагрузка.

Подобная зависимость, как отмечают ученые, говорит о том, что связь между уровнем физических нагрузок и частотой развития болезней сердца действительно существует, однако пока не совсем понятно, в какую сторону она работает. Вполне возможно, что самые здоровые носители мутаций чаще занимаются спортом, чем остальные обладатели подобных генов. Так ли это или нет, Ингельссон и его коллеги планируют проверить в ближайшее время.