РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

12:4709.04.2018
02331
© Fotolia / WisielДевушка на тренировкеДевушка на тренировке
© Fotolia / Wisiel

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Интенсивная зарядка и занятия спортом заметно уменьшают вероятность развития инфарктов, ишемии и внезапной остановки сердцебиения даже у людей, страдающих от генетически обусловленных болезней сердца, заявляют кардиологи в статье, опубликованной в журнале Circulation.

Пожилой мужчина использует M-Health приложение на смартфоне
© Fotolia / georgejmclittle
Ученые рассказали, как сохранить ясный ум в старости
"Людям не стоит отказываться от любых упражнений и спорта в том случае, если у них есть мутации, делающие их предрасположенными к развитию болезней сердца. И наоборот – если даже у вас их нет, то стоит продолжить делать зарядку. В целом, мы получили те выводы, которые ожидали увидеть – и гены, и окружающая среда влияют на наше здоровье", — заявил Эрик Ингельссон (Erik Ingelsson) из Стэнфордского университета (США).

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, являются главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей, и одной из главных причин развития этих болезней является гипертония, развивающаяся у жертв этих болезней из-за неправильного питания, сидячего образа жизни и вредных привычек.

Вероятность развития инсультов, инфарктов и ишемии, как недавно обнаружили ученые, сильно зависит от наличия определенных мелких мутаций в генах, управляющих производством холестерина, гибкостью стенок артерий и другими процессами, непосредственно связанными с закупоркой и сужением кровеносных сосудов и реакцией сердца на стресс и нагрузку.

Женщины живут дольше мужчин из-за меньших проблем с сердцем
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ученые выяснили, почему мужчины в среднем умирают раньше женщин

Как отмечает Ингельссон, носителям этих генов врачи часто рекомендуют избегать серьезные физические нагрузки и не заниматься профессиональным и полупрофессиональным спортом. Это, как считают медики, заметно снижает вероятность внезапной или преждевременной гибели таких людей, которые в среднем умирают заметно раньше и чаще, чем их здоровые сверстники.

Подобные идеи, как выяснили британские биологи, являются в корне ошибочными и даже опасными для здоровья носителей таких мутаций, проанализировав данные, которые собирались в рамках проекта UK Biobank с 2006 по 2010 год. В этой инициативе участвовало около 480 тысяч молодых и пожилых британцев, согласившихся пройти полный набор физиологических и генетических тестов и носить фитнес-трекеры на протяжении недели.

Среди них, как рассказывают ученые, были как носители подобных мутаций, не знавшие об их наличии, так и полностью здоровые люди, пережившие в общей сложности 21 тысячу сердечных приступов, инсультов и прочих опасных для жизни кризисов, связанных с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Это позволило команде Ингельссона оценить опасность зарядки и спорта для жизни людей с врожденными болезнями сердца.

Прилавок с фруктами и овощами на рынке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ученые: бананы и авокадо защитят человека от атеросклероза

Как показали эти наблюдения, вероятность развития сердечных приступов, коронарной болезни сердца и прочих смертельно опасных заболеваний была на 32-50% ниже как среди здоровых британцев, так и среди носителей мутаций, занимавшихся спортом и зарядкой. Что важно, сила этих эффектов зависела от того, насколько длительной и интенсивной была физическая нагрузка.

Подобная зависимость, как отмечают ученые, говорит о том, что связь между уровнем физических нагрузок и частотой развития болезней сердца действительно существует, однако пока не совсем понятно, в какую сторону она работает. Вполне возможно, что самые здоровые носители мутаций чаще занимаются спортом, чем остальные обладатели подобных генов. Так ли это или нет, Ингельссон и его коллеги планируют проверить в ближайшее время.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена