В Перу обнаружили новые загадочные геоглифы

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Перу на плато Наска неподалеку от пустыни Сечура ученые обнаружили новые изображения и геоглифы. Об этом сообщает National Geographic.

Всего исследователи нашли 50 изображений, среди которых антропоморфные геоглифы, а также изображения животных и природных явлений. Часть геоглифов находится на плато Пальпа в нескольких десятках километров к северу от Наска.

Exclusive: Massive Ancient Drawings Found in Peruvian Desert

"Armed with satellites and drones, archaeologists discover new Nasca lines and dozens of other enigmatic geoglyphs carved into the earth."#Archaeology #discovery https://t.co/RVEXeLaNmU pic.twitter.com/y1cfAZIsi9 — Cultural Heritage (@CulturalH) 8 апреля 2018 г.

Найти геоглифы ученым помогли спутниковые снимки и беспилотники. Сейчас ученые устанавливают точный возраст и происхождение изображений. Считается, что они были созданы представителями культуры Наска между 200 и 700 годами нашей эры.

На данный момент ученые не могут точно сказать, зачем древние цивилизации выстраивали огромные изображения, различимые с высоты птичьего полета. Одной из популярных теорий является мысль о том, что так древние люди могли подавать знаки инопланетянам.