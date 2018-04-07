"ВЭБ Инновации" инвестирует 70 миллионов в разработку экзоскелета для детей

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. "ВЭБ Инновации" инвестирует 70 миллионов рублей в разработку экзоскелета для детей и подростков, которую разрабатывает компания "ЭкзоАтлет", а также планирует войти в капитал компании, заявил РИА Новости генеральный директор компании Кирилл Булатов.

"ВЭБ Инновации" планирует предоставить компании "ЭкзоАтлет" во втором квартале 2018 года конвертируемый заем в размере 70 миллионов рублей для развития проекта по разработке экзоскелета для реабилитации людей малого роста, в том числе детей и подростков, с ограниченной подвижностью нижних конечностей. Также ведем переговоры о вхождении в капитал компании", – сказал Булатов.

По его словам, "ВЭБ Инновации" также поможет компании "ЭкзоАтлет" в дальнейшем продвижении на зарубежных рынках и планирует оказывать подобную поддержку на системной основе и другим российским высокотехнологичным компаниям.

В компании "ЭкзоАтлет", в свою очередь, отметили, что им посчастливилось найти надежного партнера в Южной Корее и привлечь инвестиции для развития в Европе, Америке и Азии.

"В наших ближайших планах открытие компании в Люксембурге, запуск процесса сертификации, поиск клинических партнеров и изучение возможностей грантовой поддержки в части клинических исследований и научных медицинских исследований с участием европейских клиник", — добавили в компании.