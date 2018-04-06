Источник сообщил, когда запустят второй спутник "Благовест"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Запуск тяжелой ракеты "Протон-М" с телекоммуникационным спутником "Благовест" запланирован на 01.12 мск 19 апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Первый такой спутник был запущен 17 августа 2017 года.

"Запуск спутника запланирован на 01.12 по московскому времени с космодрома Байконур 19 числа", — сказал собеседник агентства.

В марте производитель спутника сибирское предприятие "ИСС им. Решетнёва" сообщало, что "Благовест" доставили на космодром.

"Благовест" №12 относится к космическим аппаратам тяжелого класса. Он изготовлен на базе крупногабаритной платформы "Экспресс-2000" разработки Решетнёвской фирмы. Полезная нагрузка спутника также разработана "ИСС". Космический аппарат предназначен для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телерадиопрограмм, телефонной и видеоконференцсвязи.