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РИА Наука
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Генетики нашли родину правителей империи инков

16:3906.04.2018
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© AP Photo / Karel NavarroМестный житель одетый в традиционную одежду ИнковМестный житель одетый в традиционную одежду Инков
© AP Photo / Karel Navarro

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Анализ ДНК потомков последних владык империи инков показал, что предки легендарного Уайны Капака и прочих "сынов Солнца" жили в окрестностях озера Титикака, как об этом повествуют легенды индейцев, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Genetics and Genomics.

Маттиас Веласко держит копию черепа ребенка
© Фото : Cornell University
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"Иногда генетика позволяет нам открыть то, что было стерто со страниц истории, или искажено в последующие  эпохи. Нам удалось раскрыть лишь небольшую часть тайн этой удивительной цивилизации. Если нам удастся найти мумию хотя бы одного из правителей империи, мы узнаем гораздо больше о том, где и как появились первые инки", — рассказывает Рикардо Фуджита (Ricardo Fujita) из университета Лимы (Перу).

Империя инков была самым крупным и могущественным государством Нового Света до пришествия туда испанских конкистадоров, охватывая территорию, которую сегодня занимают Перу, крупные регионы Чили и Эквадор, а также небольшие уголки Аргентины и Боливии. Она возникла примерно в начале 13 века, и всего через 200 лет она охватила огромную территорию и примерно 10 миллионов людей.

Государство инков интересно с исторической точки зрения тем, что оно не имело типичных черт всех древних и современных империй Старого света – у инков не было привычной нам письменности, свода законов, валюты, металлургии и системы счета, а также "классических" феодальных или деспотических отношений между верховными правителями и их подданными.

Отсутствие письменности и уничтожение всех мумий инков испанцами, как объясняет Фуджита, породило одну из самых интересных и пока не решенных загадок истории этого необычного федеративного государства. Мы до сих пор не знаем родину этих индейцев и то, где жили первые "сыновья Солнца", императоры инков.

Люди возле пирамиды Кукулькан в Чичен-Ица, Мексик
© AP Photo / Israel Leal
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Ситуацию дополнительно осложняет то, что среди потомков инков существует две разных легенды, описывающих то, как возникла их цивилизация. Одна из которых помещает родину первых правителей империи у берегов далекого озера Титикака, а другая – в нескольких десятках километров к югу от Куско, бывшей столицы империи, на границе Боливии и Перу.

Фуджита и его коллеги попытались найти ответ на этот вопрос, расшифровав ДНК нескольких десятков современных жителей Перу, считающих себя потомками "сыновей Солнца", предварительно отобрав из них те, имена чьих предков встречаются в испанских хрониках.

В общей сложности ученым удалось найти 19 потомков легендарного Уайны Капака и прочих "сынов Солнца", и расшифровать их Y-хромосому – небольшую часть ДНК, которая передается только по отцовской линии. Сравнивая наборы мелких мутаций в ней, можно раскрыть родословную ее владельцев и определить, где могли жить их предки.

Результаты этого сравнения несколько удивили ученых. Оказалось, что родственников правителей империи можно было разбить на две группы, одна из которых была близка по устройству Y-хромосомы к индейцам из племени аймара, живущим у берегов озера Титикака, а вторая – к жителям региона Пакариктампу, расположенного неподалеку от этого водоема. Общий предок первой группы потомков правителей инков жил на Земле примерно 540 лет назад, а второй – около 900 лет назад.

Погребальные саркофаги индейцев из провинции Чачапояс
© Фото : Chiara Barbieri
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Подобное положение предположительных прародин правителей империи, как считает Фуджита, хорошо сочетается с тем, что говорят легенды инков. По его мнению, инки "переехали" в Куско не сразу, а двигались в сторону будущей столицы постепенно, остановившись на некоторое время в Пакариктампу. Это объясняет расхождения между легендами и объясняет то, почему они возникли в разные эпохи существования империи.

Все эти идеи, по словам генетика, можно проверить, если правительство Перу разрешит начать раскопки на территории собора святого Кристобаля в Куско, под которым предположительно захоронены останки Пауллу Инка, одного из сыновей Уайны Капака.

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