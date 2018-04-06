Ученые: клетки мозга восстанавливаются даже у самых пожилых людей

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Новые наблюдения за процессом роста клеток мозга показывают, что нервы не только восстанавливаются, но и одинаково хорошо формируются в центре памяти и молодых, и пожилых людей, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

"Мы обнаружили, что в гиппокампе пожилых людей могут формироваться те же десятки тысячи новых нейронов, как и в мозге молодежи. В пользу этого говорит и то, что объем центра памяти у стариков и молодых людей был примерно одинаковым. С другой стороны, сосуды хуже снабжали его кровью, а нейроны, возможно, формировали меньше связей", — заявила Маура Болдрини (Maura Boldrini) из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

До 1960-х годов считалось, что у взрослых млекопитающих не появляются новые нейроны, а гибель нервных клеток компенсируется за счет перераспределения функций среди оставшихся. В 1962 году Жозеф Олтман из США в экспериментах на крысах впервые показал, что у взрослых грызунов идет процесс нейрогенеза, а через 30 лет, в 1998 году группа Петера Эрикссона обнаружила, что новые клетки образуются и в мозге взрослых людей.

Последние наблюдения за работой мозга человека и других млекопитающих показывают, что некоторые клетки мозга, к примеру, центр обоняния, обновляются практически непрерывно, а в других его регионах, в том числе в гиппокампе, центре памяти, присутствуют достаточно большие колонии стволовых клеток, которые предположительно участвуют в нейрогенезе.

В феврале этого года нейрофизиологи из Цюриха доказали, что это действительно происходит, пометив несколько стволовых клеток в мозге мышей при помощи светящихся белков и проследив за их ростом. Эти наблюдения сразу вызвали породили спор среди ученых – они показали, что стволовые клетки быстро истощаются и почти полностью исчезают к старости, что противоречит многим другим наблюдениям.

Болдрини и ее коллеги выяснили, что это не так, изучив структуру фрагментов гиппокампа, извлеченных из мозга трех десятков молодых и пожилых людей, умерших в автокатастрофах и по другим причинам, не связанным с болезнями нервной системы.

Пометив все стволовые клетки при помощи химических красителей, ученые подсчитали их количество и попытались понять, действительно ли их запасы истощаются к моменту наступления старости, и если да, как это влияет на темпы образования новых нейронов.

Как оказалось, запасы некоторых типов стволовых клеток действительно были истощены. Это никак не влияло на скорость и частоту появления новых нейронов в центре памяти — в их формировании были задействованы другие виды "заготовок" нервных клеток, число которых не падает с возрастом. Все это говорит о том, что нейроны продолжают формироваться до самой смерти человека.

С другой стороны, старость все же не проходит бесследно для мозга – как показали наблюдения ученых, в гиппокампе пожилых людей присутствовало меньше капилляров и других кровеносных сосудов, а его новые клетки реже формировали связи с соседями. Почему это происходит, пока не понятно, однако Болдрини и ее коллеги считают, что это может быть связано с уменьшением числа самых специализированных "заготовок" нейронов.