Запуск нового спутника связи для "Газпрома" наметили на январь 2019 года

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Запуск нового космического аппарата связи "Ямал-601" планируется в январе 2019 года на ракете-носителе "Протон", заявил РИА Новости генеральный конструктор спутникового оператора "Газпром космические системы" (ГКС) Николай Севастьянов.

"Планируем запустить в январе следующего года", — сказал он.

Как уточнил РИА Новости заместитель гендиректора по маркетингу и бизнес-планированию ГКС Игорь Кот, новый спутник создает французский производитель Thales Alenia Space на своих мощностях в Канне. В рамках финансирования проекта "Ямал-601" для строительства спутника "Сбербанк" ранее предоставил пять кредитных линий на сумму более 350 миллионов евро.

По словам Кота, космический аппарат строится в полном соответствии с графиком, согласно которому до конца 2018 года он должен быть доставлен на космодром Байконур для подготовки к запуску.

"Ямал-601" строится на базе платформы Spacebus-4000. Объем ресурса С-диапазона спутника "Ямал-601" составит 38 эквивалентных транспондеров, Ka-диапазона — 16 транспондеров по 450 МГц и четыре транспондера по 1,8 ГГц. При этом 26 транспондеров Ка-диапазона, 19 — Ku –диапазона и 16 — С-диапазона будут нацелены на Россию. Спутник "Ямал-601" займет точку стояния 49° восточной долготы для замены действующего спутника "Ямал-202" и развития бизнеса в этой позиции.

В С-диапазоне спутник охватит видимую часть территории России, страны СНГ, Европу, Ближний Восток и часть Юго-Восточной Азии. Многолучевая зона обслуживания в Ка-диапазоне охватит наиболее населенную часть России, включая Калининградскую область, Урал и Западную Сибирь. Срок активного существования спутника — 15 лет. Изначально запуск аппарата планировался на 2016 год.