РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы: темная материя должна быть "абсолютной черной"

01:0006.04.2018
(обновлено: 02:10 06.04.2018)
01230
© NASA / ESA/Richard Massey (Durham University)Скопление галактик Abell 3827 и клубы темной материи в четырех крупных галактиках (отмечены красным)Скопление галактик Abell 3827 и клубы темной материи в четырех крупных галактиках (отмечены красным)
© NASA / ESA/Richard Massey (Durham University)

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Новые снимки с телескопа "Хаббл" показали, что частицы темной материи не взаимодействуют друг с другом в сталкивающихся галактиках, что говорит об их абсолютно "черной" природе, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

Художественное изображение слияния галактик AzTEC-3
© Фото : B. Saxton (NRAO/AUI/NSF)
Галактики вынудили ученых усомниться в корпускулярности темной материи
"Поиски темной материи – крайне тяжелое и временами разочаровывающее занятие, но так работает вся наука. Когда мы получаем более полные данные, наши выводы часто меняются на полностью противоположные. Если темная материя и дальше не будет взаимодействовать с видимой Вселенной, то нам будет очень сложно понять, чем она является", — заявил Ричард Мэсси (Richard Massey) из Даремского университета (Великобритания).

Достаточно долгое время ученые считали, что Вселенная состоит из той материи, которую мы видим, и которая составляет основу всех звезд, черных дыр, туманностей, скоплений пыли и планет. Но первые наблюдения за скоростью движения звезд в близлежащих к нам галактиках показали, что светила на их окраинах движутся в них с невозможно высокой скоростью, которая была примерно в 10 раз выше, чем показывали расчеты на базе масс всех светил в них.

Причиной этого, как сегодня считают ученые, была так называемая темная материя – загадочная субстанция, на чью долю приходится примерно 75% от массы материи во Вселенной. Как правило, в каждой галактике примерно в 8-10 раз больше темной материи, чем ее видимой "кузины", и эта темная материя удерживает звезды на месте и не дает им "разбежаться".

Сегодня почти все ученые уверены в существовании темной материи, однако ее свойства, помимо ее очевидного гравитационного влияния на галактики и скопления галактик, остаются загадкой и предметом споров среди астрофизиков и космологов. Достаточно долго ученые предполагали, что она сложена из сверхтяжелых и "холодных" частиц-"вимпов", никак не проявляющих себя, кроме как притягивая видимые скопления материи.

Фотография скопления Abell 3827 с наложенной на нее картой темной материи
© Фото : ESO/R. Massey
Физики: темная материя оказалась более "светлой", чем считалось ранее

Три года назад Мэсси и его коллеги поставили эти теории под сомнение, наблюдая за Abell 3827 —  крупной "семьей" галактик, которая находится в созвездии Индейца на расстоянии в 1,4 миллиарда световых лет от Земли.

Снимки, полученные "Хабблом", раскрыли неожиданную картину – скопления темной материи в сталкивающихся галактиках в этом скоплении  "отстали" от связанных с ними групп звезд примерно на 5 тысяч световых лет. Это указало на то, что клубы темной материи все же взаимодействуют друг с другом, а не просто пролетают друг через друга, как показывали прошлые наблюдения.

Получив столь неожиданные результаты, команда Мэсси решила перепроверить их, используя другой сверхмощный телескоп, микроволновую обсерваторию ALMA, установленную в пустыне Атакама в Чили.

Так художник представил себе частицы темной материи, превращающиеся в свет на пути к Земле
© Фото : GSFC/Suomi NPP/VIIRS/Norman Kuring
Физики усомнились в возможности существования "легкой" темной материи

Эти снимки помогли ученым удалить помехи с изображений, полученных "Хабблом" и наземной обсерваторией VLT, и найти еще одно скопление темной материи, которую раньше они не замечали. Повторно проанализировав их положение, астрономы обнаружили, что никаких отклонений в их распределении и положении относительно центров галактик на самом деле нет.

Это, как признает Мэсси, возвращает ученых назад к "вимпам", и очень холодной и абсолютно черной темной материи, найти которую, из-за ее "нежелания" взаимодействовать с ее видимой кузиной, будет крайне тяжело. Сейчас его команда наблюдает за другими группами галактик, проверяя новые выводы.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена