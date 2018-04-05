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РИА Наука
РИА Наука

Космологи выяснили, как долго проживет наша Вселенная

15:4705.04.2018
(обновлено: 15:48 05.04.2018)
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© Иллюстрация РИА НовостиБольшой ВзрывБольшой Взрыв
© Иллюстрация РИА Новости

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Наша Вселенная будет существовать не бесконечно – она внезапно окончит свою жизнь примерно через 10 в 139 степени лет в результате нового Большого Взрыва, который будет порожден "частицей бога", бозоном Хиггса, говорится в статье, опубликованной в Physical Review D.

Звездное небо
© Flickr / makelessnoise
Темная энергия может разорвать Вселенную через 16 миллиардов лет
"Учитывая, что размеры Вселенной бесконечны, а сроки ее жизни, наоборот, конечны, более чем вероятно, что пузырь из "абсолютного вакуума" уже где-то возник и расширяется, поглощая старое мироздание со скоростью света. Похоже, что наша часть Вселенной не медленно замерзнет, как постулирует теория ее расширения, а мгновенно завершит существование, столкнувшись с подобным пузырем", — пишут Мэттью Шварц (Matthew Schwartz) из Гарварда (США) и его коллеги.

Конец вечности

До начала 1990 годов ученые считали, что Вселенная является вечной и неизменной структурой, чьи границы бесконечно расширяются с фиксированной скоростью, заданной во время Большого Взрыва.  Открытие темной энергии – загадочной субстанции с отрицательной энергетической плотностью, заставляющей мироздание расширяться все быстрее и быстрее, указало на конечность существования Вселенной.

Как предполагают космологи сегодня, ее жизнь закончится или "Большим Разрывом", своеобразным антиподом Большого Взрыва, или сжатием Вселенной и новым взрывом, в зависимости от свойств темной энергии, природу которой еще предстоит прояснить.

Шварц и его коллеги считают, что главной угрозой для существования будет выступать не темная энергия, пронизывающая все мироздание, а ее более "приземленный" и уже открытый кузен – поле и бозон Хиггса.

Так художник представил себе сверхтяжелые частицы, игравшие роль часов во время Большого Взрыва
© Фото : Yi Wang, Xingang Chen
Космологи нашли способ увидеть Вселенную до Большого Взрыва

По теории Хиггса, Вселенную пронизывает особое поле, с которым взаимодействуют все существующие элементарные частицы: чем сильнее они сцепляются с полем, тем выше будет их масса. Если это поле существует, то должны  существовать и бозоны Хиггса — особые частицы, отвечающие за его взаимодействие с протонами, электронами и другими частицами видимой и темной материи.

Одним из возможных следствий существования этого поля является то, что мы живем не в настоящем, а в так называемом "ложном вакууме". Это означает, что самое низкое энергетическое состояние, в котором могут находиться частицы в нашем мире, которое физики называют "вакуумом", на самом деле не является абсолютным "нулем", или минимумом на языке математики.

Лопнувший пузырь вакуума

Как недавно выяснили теоретики, "абсолютный вакуум" может возникнуть внутри некоторых черных дыр, если масса бозона Хиггса изменится даже на небольшое значение, или в тех случаях, если они обладают достаточно малыми размерами.

Подобное изменение, как показывают расчеты Шварц и его коллег, произойдет в очень далеком будущем, примерно через десять миллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов триллионов лет (10 в 139 степени лет).

Появление "пузырей" истинного энергетического минимума внутри черной дыры, как объясняют физики, станет катастрофическим событием для Вселенной. Так как такой вакуум более "выгоден" с энергетической точки зрения, его "пузырь" быстро заполнит все мироздание, высвобождая энергию, запасенную в "ложном вакууме". В результате этого она буквальным образом "закипит", взорвется и прекратит свое существование. Так как граница этого пузыря движется со скоростью света, то мы не почувствуем и не увидим конца мироздания.

Схема эволюции Вселенной и Большой разрыв
© Jeremy Teaford/Vanderbilt
Физики нашли новые аргументы в пользу "Большого Разрыва" Вселенной

Как отмечает Шварц, масса бозона Хиггса и топ-кварка, самой тяжелой элементарной частицы, пока были измерены не очень точно, что не позволяет вычислить точную "дату смерти" Вселенной. При самом неблагоприятном исходе событий, ее жизнь может завершиться намного раньше, примерно через 10 в 58 степени лет, или же намного позже, через 10 в 241 степени лет.

Что интересно, нашей Вселенной очень повезло в этом отношении. Если бы массы этих частиц были больше или меньше их текущих значений на очень малые величины, примерно 7-10 ГэВ, то тогда бы она или не существовала в принципе, или бы прожила меньше триллионной доли секунды.

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