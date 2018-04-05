В России разработают "правила космического движения"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш займется созданием технологий управления крупными орбитальными группировками с учетом фактора космического мусора.

Соответствующее решение принято на заседании экспертной комиссии Совета РАН по космосу, протокол которого есть в распоряжении РИА Новости.

Первыми в 2016 году на вопросы управления движением крупными орбитальными группировками в условиях возрастающей угрозы со стороны космического мусора обратили внимание в НАСА. С тех пор работы над созданием технологических платформ по управлению космическим движением ведутся рядом стран мира.

"В сложившейся ситуации, по аналогии с регулированием воздушного и дорожного движения, появляется необходимость разработки правил управления космическим движением. Введение технологии управления космическим движением требует совершенствования целого ряда технических и нормативно-правовых аспектов", — говорится в протоколе решения экспертной комиссии.

Комиссия считает, что разработка технологий управления космическим движением должна вестись на базе ЦНИИмаш, который имеет достаточный научно-технический задел в этой области. Для выполнения этой задачи предлагается привлечь заинтересованные организации РАН, Роскосмоса и МИД России. Специалисты внешнеполитического ведомства должны помочь согласовать вопросы работы российской технологической платформы с международными партнерами.

Инициатива разработки технологий управления крупными группировками спутников принадлежит самому ЦНИИмаш, который ведет работы по обоснованию технологий управления космическим движением. В протоколе заседания отмечается, что в Центре управления полетами (входит в состав ЦНИИмаш) уже функционируют отдельные элементы, которые впоследствии могут стать основой технологической платформы управления космическим движением.

Речь идет о центре ситуационного анализа и координации планирования, автоматизированной системе предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, центрах управления спутниками научно-социального и экономического назначения.

Тысячи спутников

Необходимость разработки технологий управления крупными орбитальными группировками в ЦНИИмаш объясняют общемировым уровнем развитием науки и техники, когда не только государства, но и частные компании получают возможность создавать космические системы из сотен и даже тысяч спутников.

"В ситуации отсутствия правил, регулирующих ведение космической деятельности, развертывание орбитальных группировок, содержащих тысячи космических аппаратов, приведет к неконтролируемому увеличению техногенного засорения околоземного космического пространства", — приводятся в протоколе слова замгендиректора ЦНИИмаш по управлению полетами – начальника российского ЦУПа Максима Матюшина.

Согласно приведенным им данным, уже сейчас уровень засорения околоземных орбит так высок, что число предупреждений об угрозах столкновения с космическим мусором, например МКС, неуклонно возрастает с каждым годом.

"Если сейчас отдельный космический аппарат или система космических аппаратов управляется из отдельного ЦУПа, то со временем необходимо переходить к унификации процессов управления. Для обеспечения решения задач управления космическим движением должна быть создана национальная технологическая платформа управления космическим движением, которая должна работать в тесном контакте с мировым сообществом", — сказал Матюшин.