В России разработают "правила космического движения"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш займется созданием технологий управления крупными орбитальными группировками с учетом фактора космического мусора.
Первыми в 2016 году на вопросы управления движением крупными орбитальными группировками в условиях возрастающей угрозы со стороны космического мусора обратили внимание в НАСА. С тех пор работы над созданием технологических платформ по управлению космическим движением ведутся рядом стран мира.
Комиссия считает, что разработка технологий управления космическим движением должна вестись на базе ЦНИИмаш, который имеет достаточный научно-технический задел в этой области. Для выполнения этой задачи предлагается привлечь заинтересованные организации РАН, Роскосмоса и МИД России. Специалисты внешнеполитического ведомства должны помочь согласовать вопросы работы российской технологической платформы с международными партнерами.
Речь идет о центре ситуационного анализа и координации планирования, автоматизированной системе предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, центрах управления спутниками научно-социального и экономического назначения.
Тысячи спутников
"В ситуации отсутствия правил, регулирующих ведение космической деятельности, развертывание орбитальных группировок, содержащих тысячи космических аппаратов, приведет к неконтролируемому увеличению техногенного засорения околоземного космического пространства", — приводятся в протоколе слова замгендиректора ЦНИИмаш по управлению полетами – начальника российского ЦУПа Максима Матюшина.
"Если сейчас отдельный космический аппарат или система космических аппаратов управляется из отдельного ЦУПа, то со временем необходимо переходить к унификации процессов управления. Для обеспечения решения задач управления космическим движением должна быть создана национальная технологическая платформа управления космическим движением, которая должна работать в тесном контакте с мировым сообществом", — сказал Матюшин.