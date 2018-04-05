В РФ разработали проект обитаемого аппарата для полетов к ближним планетам

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Предприятия Роскосмоса представили инновационные разработки на выставке "Архимед-2018" в "Сокольниках", сообщает пресс-служба госкорпорации.

"ИСС имени Решетнева демонстрирует проект космического аппарата, основная часть которого всегда повернута торцом к Солнцу и включает в себя все жилые и служебные помещения. Данная конструкция может быть использована для создания орбитальных станций и осуществления пилотируемых полетов к ближним планетам", — отмечается в сообщении.

В центре тяжести основной части аппарата находится узел вращения, на котором расположена рама, предназначенная для крепления двигателей и баков с рабочим телом. Поворот основного блока вокруг своей оси и поворот рамы вокруг основного блока позволяет, сохраняя ориентацию всех систем на солнце, использовать двигатели для полета в любом направлении.

Также ИСС представляет проект трансформируемой конструкции для использования в выдвижных фермах при переводе различных элементов (антенн, солнечных батарей) из сложенного положения на требуемое расстояние от корпуса аппарата.

Среди изобретений, представленных холдингом "Российские космические системы" — уникальная бортовая командно-измерительная система, обеспечивающая бесперебойную работу космических аппаратов на орбите, новый способ изготовления кристаллов микроэлектромеханических систем для повышения эффективности современных кремниевых гироскопов, датчиков угловой скорости и других приборов, установка для поглощения электромагнитного излучения, значительно повышающая безопасность при испытаниях антенных систем, специальный тренажер "Орион-ГЕО" — прототип современного рабочего места оператора пространственных геоданных.

РКК "Энергия" совместно с ЦНИИмаш демонстрируют модуль системы оперативного определения координат точки метеоритного пробоя гермооболочки пилотируемого космического аппарата с возможностью герметизации пробойного отверстия. Изобретение может быть использовано для обеспечения безопасности космонавтов в полете в условиях воздействия космического мусора и метеороидных частиц на пилотируемые космические аппараты.

Центр Келдыша представляет инновационное техническое решение для ядерных энергодвигательных установок — вихревую трубку Ранка-Хильша — для увеличения эффективности охлаждения рабочего тела в замкнутом турбомашинном цикле Брайтона.

Салон "Архимед" проходит при поддержке администрации президента Российской Федерации, Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Московской городской организации ВОИР, IFIA, Союза машиностроителей России, "Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Торгово-промышленной палаты. Основной целью организации и проведения Салона "Архимед" является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.