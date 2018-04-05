Роскосмос предложил пролить срок экспедиций на МКС в 2018 году

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Роскосмос предложил NASA продлить примерно на месяц длительность текущей экспедиции на борту Международной космической станции (МКС) и всех планируемых на 2018 год полетов, что повлечет перенос осенних запусков на орбиту, сообщили РИА Новости два высокопоставленных источника в ракетно-космической отрасли.

В Роскосмосе пока не комментируют эту информацию. В NASA отказались от комментариев.

"Обсуждается предложение об увеличении продолжительности полета на МКС примерно на месяц как текущей экспедиции с ее более поздним возвращением на Землю, так и перенос на более поздние сроки планируемых на осень 2018 года стартов. Сентябрьский запуск космического корабля "Союза МС-10" предлагается сдвинуть на октябрь, ноябрьский "Союз МС-11" — на декабрь", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такое предложение было высказано Роскосмосом NASA в конце марта на космодроме Байконур во время проведения запуска к МКС корабля "Союз МС-08".

Собеседник уточнил, что решение пока находится на стадии обсуждения с международными партнерами и документально не оформлено.

Информацию о ведущихся переговорах подтвердил другой высокопоставленный источник. "Сейчас нет окончательной программы. Проектов существует несколько. Общий принцип, что мы увеличиваем длительность экспедиций до 180-190 суток", — сообщил он.

На борту МКС сейчас несет вахту международный экипаж в составе российских космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Артемьева, американских астронавтов Скотта Тингла, Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела, а также японского астронавта Норишиге Канаи.

По текущей утвержденной программе предполагается, что Шкаплеров, Тингл и Канаи должны вернуться на Землю 3 июня, а Артемьев, Фойстел и Арнольд – 28 августа.