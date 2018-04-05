Археологи нашли старинные надгробия в центре Москвы

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI–XVII веков в Малом Златоустинском переулке в Москве, где до начала XX века располагался Златоустовский монастырь, сообщается на сайте мэра города.
"В центре Москвы археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI–XVII веков, фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века. Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций у дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке", — говорится в сообщении.
По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, которые приводятся на сайте, на глубине 1,3 метра археологи обнаружили шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты сосудов из белой глины и чернолощеного чайника. Он подчеркнул, что из найденных артефактов есть возможность сделать экспозицию под открытым небом.
Отмечается, что на сегодняшний день от всего архитектурного ансамбля Златоустовского монастыря остался только двухэтажный корпус, расположенный по адресу: Малый Златоустинский переулок, дом 5.