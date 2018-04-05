Ученые рассказали, как похудеть, не отказываясь от макарон

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Употребление макаронных изделий не приводит к увеличению веса и даже может позволить похудеть. К такому выводу пришли канадские медики, об их работе пишет EurekaAlert.

Ученые провели метаанлиз 30 исследований, в которых участвовали 2,5 тысячи человек, получавших большую часть углеводов из макарон. Обследуемые употребляли этот вид мучных изделий три раза в неделю, средняя порция составила около половины чашки стандартного размера. После трех месяцев участники эксперимента потеряли в весе в среднем по 500 граммов.

По словам медиков, результаты исследования показывают, что макаронные изделия в сочетании со сбалансированной диетой не способствуют увеличению веса и жировых отложений. Ученые объясняют это низким гликемическим индексом этого продукта.

"Работа показала, что человек может потерять в весе. Поэтому, вопреки распространенному мнению, макаронные изделия могут быть частью здоровой диеты", — резюмирует соавтор исследования доктор Джон Сивенпипер.