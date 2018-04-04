Астрономы назвали еще одну угрозу для существования внеземной жизни

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Почти все "двойники Земли", вращающиеся вокруг красных карликов, должны быть необитаемыми из-за того, что частые рентгеновские вспышки на поверхности этих звезд будут постоянно "сжигать" озоновый слой на этих мирах. Об этом заявили астрономы, выступавшие на Европейской недели астрономии и науки в британском Ливерпуле.

"Сейчас астрономы со всей Земли заняты поисками "кузенов" и "двойников" нашей планеты, пытаясь дать ответ на извечный вопрос – одни ли мы во Вселенной. Спорадические вспышки рентгена, которые, как показали наши наблюдения, периодически происходят на красных карликах, делают соседние с ними планеты не самым лучшим местом для поисков жизни", — рассказал Эйке Гюнтер (Eike Guenther) из обсерватории Карла Шварцшильда (Германия).

За последние два года ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом – красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни, но некоторые из них имеют крайне беспокойный характер в юности и вырабатывают множество вспышек.

Многие планетологи, как отметил Гюнтер, давно подозревают, что подобные проявления активности звезд могут крайне негативно влиять на вероятность зарождения и существования жизни на таких планетах. К примеру, частые корональные выбросы могут лишить планету ее магнитного щита, что откроет ее для "бомбардировки" космическими лучами, а мощные рентгеновские вспышки постепенно разрушат ее атмосферу и лишат ее кислорода.

Немецкие астрономы нашли первые намеки на то, что это действительно так, изучив последствия супервспышки, которая недавно произошла на поверхности красного карлика AD в созвездии Льва, удаленного от нас всего на 16 световых лет.

Вокруг этой звезды, как обнаружили первооткрыватели системы TRAPPIST-1 в феврале этого года, вращается достаточно крупная планета, "горячий сатурн", совершающий один оборот вокруг карлика всего за три неполных дня. Это открытие дало ученым первый шанс на проверку теорий, описывающих взаимодействие вспышек и атмосфер потенциальных "двойников Земли".

Как оказалось, подобные катаклизмы на поверхности красных карликов не сопровождаются мощными выбросами корональной материи, что говорит о том, что магнитным полям потенциальных обитаемых миров ничто не угрожает.

С другой стороны, это событие сопровождалось мощнейшей рентгеновской вспышкой, силы которой хватило бы, чтобы сжечь весь озоновый слой на типичном "двойнике Земли", который бы находился в "зоне жизни" у AD Льва, и лишить его защиты от ультрафиолета на протяжении примерно двух лет.

Это, как считает Гюнтер, делает TRAPPIST-1 и другие планеты у красных карликов малопригодными для зарождения и поддержания жизни.