РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы назвали еще одну угрозу для существования внеземной жизни

18:2704.04.2018
06531
© NASA / ESA/G. Bacon (STScI)Так художник представил себе планету на орбите у красного карликаТак художник представил себе планету на орбите у красного карлика
© NASA / ESA/G. Bacon (STScI)

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Почти все "двойники Земли", вращающиеся вокруг красных карликов, должны быть необитаемыми из-за того, что частые рентгеновские вспышки на поверхности этих звезд будут постоянно "сжигать" озоновый слой на этих мирах. Об этом заявили астрономы, выступавшие на Европейской недели астрономии и науки в британском Ливерпуле.

Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech
NASA обнаружило семь потенциально пригодных для жизни планет
"Сейчас астрономы со всей Земли заняты поисками "кузенов" и "двойников" нашей планеты, пытаясь дать ответ на извечный вопрос – одни ли мы во Вселенной. Спорадические вспышки рентгена, которые, как показали наши наблюдения, периодически происходят на красных карликах, делают соседние с ними планеты  не самым лучшим местом для поисков жизни", — рассказал Эйке Гюнтер (Eike Guenther) из обсерватории Карла Шварцшильда (Германия).

За последние два года ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последний пункт является одновременно и плюсом, и минусом – красные карлики живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни, но некоторые из них имеют крайне беспокойный характер в юности и вырабатывают множество вспышек.

Красные карлики могут вырабатывать серии слабых вспышек, способные уничтожить атмосферу у потенциальных двойников Земли
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, NASA/ESA/G. Bacon (STScI)
Все планеты у красных карликов могут быть безжизненными, заявляют ученые

Многие планетологи, как отметил Гюнтер, давно подозревают, что подобные проявления активности звезд могут крайне негативно влиять на вероятность зарождения и существования жизни на таких планетах. К примеру, частые корональные выбросы могут лишить планету ее магнитного щита, что откроет ее для "бомбардировки" космическими лучами, а мощные рентгеновские вспышки постепенно разрушат ее атмосферу и лишат ее кислорода.

Немецкие астрономы нашли первые намеки на то, что это действительно так, изучив последствия супервспышки, которая недавно произошла на поверхности красного карлика AD в созвездии Льва, удаленного от нас всего на 16 световых лет.

Вокруг этой звезды, как обнаружили первооткрыватели системы  TRAPPIST-1  в феврале этого года, вращается достаточно крупная планета, "горячий сатурн", совершающий один оборот вокруг карлика всего за три неполных дня. Это открытие дало ученым первый шанс на проверку теорий, описывающих взаимодействие вспышек и атмосфер потенциальных "двойников Земли".

Так художник представил поверхность планеты у Проксимы Центавра
© Фото : ESO/M. Kornmesser
Ученые выяснили, что планета у Альфы Центавра может быть безжизненной

Как оказалось, подобные катаклизмы на поверхности красных карликов не сопровождаются мощными выбросами корональной материи, что говорит о том, что магнитным полям потенциальных обитаемых миров ничто не угрожает.

С другой стороны, это событие сопровождалось мощнейшей рентгеновской вспышкой, силы которой хватило бы, чтобы сжечь весь озоновый слой на типичном "двойнике Земли", который бы находился в "зоне жизни" у AD Льва, и лишить его защиты от ультрафиолета на протяжении примерно двух лет.

Это, как считает Гюнтер, делает  TRAPPIST-1 и другие планеты у красных карликов малопригодными для зарождения и поддержания жизни.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена