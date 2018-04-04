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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи выяснили, почему у неандертальцев был крупный нос

17:0804.04.2018
(обновлено: 17:58 04.04.2018)
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© AP Photo / Martin MeissnerРеконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в МеттманеРеконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Необычно крупный и мясистый нос неандертальцев позволял им обеспечивать свое тело достаточным количеством кислорода во время интенсивных физических нагрузок и, возможно, помогал им обогревать себя, говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Proceedings B.

Модель неандертальца
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014
Антропологи выяснили, как был устроен нос неандертальцев
"У неандертальцев были слабые челюсти, но при этом они могли прокачивать фантастические количества воздуха через легкие. В этом отношении их дыхание было примерно в два раза более эффективным, чем у людей. Это говорит о том, что неандертальцы вели экстремально активный образ жизни. Возможно, это помогало им охотиться на крупную дичь или обогревать себя, сжигая большое количество питательных веществ", — рассказывает Стивен Ро (Stephen Wroe) из Университета Новой Англии в Армидейле (Австралия).

Неандертальцы, первые аборигены Евразии, жили на ее территории гораздо дольше, чем Homo sapiens. За сотни тысяч лет существования они успели адаптироваться к суровым условиям эпохи оледенения и выработать адаптации, которые помогали им переносить подобные условия. Часть из них, как думают генетики, наши предки "позаимствовали" у новых соседей, что помогло им быстро научиться жить в таких условиях.

Одним из таких приспособлений считался плоский и узкий нос, характерный для северных и азиатских народов, помогающий им сохранять тепло и влагу от сухого и холодного зимнего воздуха. Относительно недавно палеонтологи реконструировали лицо неандертальцев и неожиданно обнаружили, что они обладали очень крупным и мясистым носом, совсем непохожим на то, как его себе представляли антропологи.

Неандерталец
© Фото : zahav.elementy.ru
Большие носы у неандертальцев возникли "случайно" - ученые

Ро и его коллеги, в том числе известный антрополог Жан-Жак Ублин (Jean-Jacques Hublin) из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия), раскрыли секреты удивительного носа неандертальцев, восстановив его внутреннюю структуру при помощи компьютеров и томографов.

Для этого ученые просветили несколько черепов неандертальцев, кроманьонцев, гейдельбергских людей и других ближайших родичей Homo sapiens при помощи рентгеновского томографа и использовали эти данные для создания компьютерной модели их головы, включавшей не только кости, но и мягкие ткани.

Экспериментируя с виртуальной копией неандертальца, ученые измерили силу укуса древних аборигенов Европы и проанализировали то, как воздух прокачивался через их нос и рот и взаимодействовал с их тканями. 

Эти опыты показали, что Homo neanderthalensis, вопреки общепринятым представлениям об их анатомии и образе жизни, обладал неожиданно слабым укусом, даже челюсти современных людей прочнее и сильнее. С другой стороны, у неандертальцев была одна уникальная черта, связанная с устройством носа и средней части лица, которая помогала бы им легко побеждать в любых спортивных соревнованиях сегодня.

Скульптура неандертальца
© AFP 2018 / Pierre Andrieu
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Как обнаружили ученые, мясистый нос и вытянутые лицевые кости первых жителей Европы помогали им прокачивать огромные объемы воздуха через их легкие, в разы превосходя типичные способности Homo sapiens. При этом нос неандертальцев удерживал воду и тепло заметно хуже, чем органы дыхания кроманьонцев, но лучше, чем нос гейдельбергского человека.

"Это означает, что неандертальцы могли гораздо дольше и лучше обеспечивать свое тело кислородом и позже начинать дышать ртом, чем кроманьонцы. Все это указывает на то, что неандертальцы были "заточены" эволюцией не на сохранение энергии, а, наоборот, на ее максимальное использование, в том числе и для обогрева тела", — заключает ученый.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
"Необычно крупный и мясистый нос"

На свой посмотри, э! Давай по-братски не будем при женщинах обсуждать у кого что большое, да?
17:21
04.04.2018
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