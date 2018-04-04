Палеонтологи выяснили, почему у неандертальцев был крупный нос

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Необычно крупный и мясистый нос неандертальцев позволял им обеспечивать свое тело достаточным количеством кислорода во время интенсивных физических нагрузок и, возможно, помогал им обогревать себя, говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Proceedings B.

"У неандертальцев были слабые челюсти, но при этом они могли прокачивать фантастические количества воздуха через легкие. В этом отношении их дыхание было примерно в два раза более эффективным, чем у людей. Это говорит о том, что неандертальцы вели экстремально активный образ жизни. Возможно, это помогало им охотиться на крупную дичь или обогревать себя, сжигая большое количество питательных веществ", — рассказывает Стивен Ро (Stephen Wroe) из Университета Новой Англии в Армидейле (Австралия).

Неандертальцы, первые аборигены Евразии, жили на ее территории гораздо дольше, чем Homo sapiens. За сотни тысяч лет существования они успели адаптироваться к суровым условиям эпохи оледенения и выработать адаптации, которые помогали им переносить подобные условия. Часть из них, как думают генетики, наши предки "позаимствовали" у новых соседей, что помогло им быстро научиться жить в таких условиях.

Одним из таких приспособлений считался плоский и узкий нос, характерный для северных и азиатских народов, помогающий им сохранять тепло и влагу от сухого и холодного зимнего воздуха. Относительно недавно палеонтологи реконструировали лицо неандертальцев и неожиданно обнаружили, что они обладали очень крупным и мясистым носом, совсем непохожим на то, как его себе представляли антропологи.

Ро и его коллеги, в том числе известный антрополог Жан-Жак Ублин (Jean-Jacques Hublin) из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия), раскрыли секреты удивительного носа неандертальцев, восстановив его внутреннюю структуру при помощи компьютеров и томографов.

Для этого ученые просветили несколько черепов неандертальцев, кроманьонцев, гейдельбергских людей и других ближайших родичей Homo sapiens при помощи рентгеновского томографа и использовали эти данные для создания компьютерной модели их головы, включавшей не только кости, но и мягкие ткани.

Экспериментируя с виртуальной копией неандертальца, ученые измерили силу укуса древних аборигенов Европы и проанализировали то, как воздух прокачивался через их нос и рот и взаимодействовал с их тканями.

Эти опыты показали, что Homo neanderthalensis, вопреки общепринятым представлениям об их анатомии и образе жизни, обладал неожиданно слабым укусом, даже челюсти современных людей прочнее и сильнее. С другой стороны, у неандертальцев была одна уникальная черта, связанная с устройством носа и средней части лица, которая помогала бы им легко побеждать в любых спортивных соревнованиях сегодня.

Как обнаружили ученые, мясистый нос и вытянутые лицевые кости первых жителей Европы помогали им прокачивать огромные объемы воздуха через их легкие, в разы превосходя типичные способности Homo sapiens. При этом нос неандертальцев удерживал воду и тепло заметно хуже, чем органы дыхания кроманьонцев, но лучше, чем нос гейдельбергского человека.

"Это означает, что неандертальцы могли гораздо дольше и лучше обеспечивать свое тело кислородом и позже начинать дышать ртом, чем кроманьонцы. Все это указывает на то, что неандертальцы были "заточены" эволюцией не на сохранение энергии, а, наоборот, на ее максимальное использование, в том числе и для обогрева тела", — заключает ученый.