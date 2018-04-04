Ученые рассказали о пользе овощей для здоровья пожилых женщин

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Употребление большого количества овощей, особенно капусты, брокколи или редиса, положительным образом влияет на состояние артерий пожилых женщин и заметно продлевает им жизнь, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JAHA.

"Толщина стенок артерий в шее женщин, которые регулярно ели овощи, были в среднем на 0,05 миллиметра тоньше. Казалось бы, это крайне небольшое различие, однако уменьшение толщины стенок сонной артерии всего на десятую долю миллиметра снижает шансы преждевременной гибели человека на 10-18%", — рассказывает Лорен Блеккенхорст (Lauren Blekkenhorst) из университета Западной Австралии в Кроули.

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела. К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

По словам Блеккенхорст, пока никто не изучал то, как овощи влияют на состояние сердца и сосудов, несмотря на огромный интерес к тому, как диета влияет на здоровье человека. Австралийские медики решили восполнить этот пробел, наблюдая за здоровьем почти тысячи пожилых жительниц южного континента, согласившихся принять участие в эксперименте в далеком 1998 году.

Ученые оценивали состояние их сердечно-сосудистой системы по одному простому показателю – тому, насколько сильно сужены их сонные артерии и как сильно их стенки заросли холестериновыми бляшками. Увеличение толщины этих кровеносных сосудов ведет к ухудшению кровоснабжения мозга, развитию ишемии и повышает вероятность появления тромбов в ее ответвлениях, что резко снижает типичную продолжительность жизни человека.

Параллельно медики следили за диетой своих подопечных, регулярно опрашивая их насчет того, как много овощей и какие типы зеленой пищи они ели. Сопоставив замеры толщины их артерий, частоту смертей и особенности диеты, Блеккенхорст и ее коллеги впервые смогли оценить то, как овощи влияют на здоровье сердца и сосудов женщин в возрасте от 70 лет и старше.

Как показали эти замеры, употребление больших количеств овощей действительно положительно влияет на состояние артерий шеи. Женщины, употреблявшие больше 200 грамм овощей в день, в среднем имели более здоровые сосуды, чем их сверстницы, не питавшие любви к зеленой пище.

Особенно сильно эта зависимость, как отмечает Блеккенхорст, проявлялась среди тех участниц эксперимента, которые предпочитали есть капусту, брокколи и другие овощи из семейства крестоцветных. Каждые дополнительные десять грамм подобных овощей, как отмечают ученые, снижали толщину стенок артерий на 0,8%, что не наблюдалось среди других продуктов флоры.

Открытие этой взаимосвязи, по словам биолога, не обязательно говорит о том, что именно эти овощи защищали стенки сосудов от зарастания холестерином и потери гибкости – вполне возможно, что в этом были замешаны какие-то другие побочные факторы. С другой стороны, поедание больших количеств капусты и прочих овощей никому не повредит, что ученые рекомендуют делать всем женщинам в возрасте.