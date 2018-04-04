Ученые: предки человека ходили на двух ногах уже более 4 млн лет назад

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Предки человека могли ходить на двух ногах более 4 миллионов лет назад, то есть намного раньше общепринятого представления об эволюции, свидетельствуют результаты исследования специалиста Университета Нью-Йорка Элайна Козмы, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Анализ останков скелета Ардипитекуса рамидуса (Ardipithecus ramidus) возрастом до 4,4 миллиона лет показал, что этот древний гоминид мог, как человек, ходить на двух ногах.

Ученые традиционно полагают, что древние предки людей, такие как австралопитек Люси, живший 3,1 миллиона лет назад, не были приспособлены к хождению на двух ногах, поскольку все еще продолжали жить преимущественно на деревьях. Согласно теории антропогенеза, человек прямоходящий или Homo erectus появился в период от 1,4 миллиона лет до 500 тысяч лет назад.

В свою очередь новое исследование показывает, что способность ходить на двух ногах не заменяла другие способности древних млекопитающих, а развивалась параллельно.