Глава РАН Сергеев призвал "раскрепостить" труд ученых

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Система оценки знаний российских школьников должна быть усовершенствована таким образом, чтобы стимулировать у них творческие способности и желание заниматься наукой, только таким образом можно будет со временем обеспечить научно-технологическую основу развития России, а ныне работающим исследователям надо "раскрепостить" работу, отменив нормирование их труда, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Экономический рост, как все понимают, может происходить, только если он будет опираться на научно-технологическое развитие страны. И в то же самое время, если мы хотим развиваться достаточно быстро, мы должны опираться на то, что темп нашего научно-технологического развития должен быть выше, чем темп инновационного развития за рубежом", — сказал Сергеев РИА Новости.

По его словам, в нынешних условиях "это можно сделать только в том случае, если мы на полную катушку используем нашу креативность". "Поэтому на всех ступенях — от школьников, студентов до ученых мы должны всячески поддерживать и стимулировать творческое начало. На всех ступенях мы должны подумать, каким образом сделать это основной движущей силой нашего движения вперед", — сказал глава РАН.

Ориентация на творчество



"То, что касается школьников и студентов — конечно, система их аттестации должна быть в этих условиях прежде всего ориентированной на то, чтобы поддерживать и стимулировать творческие личности. И в этой связи ЕГЭ, который сейчас ориентирован на формальное запоминание данных, не является той системой, которая стимулирует поиск и отбор творческих личностей", — отметил Сергеев.

Сергеев добавил, что пока РАН не проговаривала с Минобрнауки то, каким образом усовершенствовать систему оценки знаний школьников.

Глава РАН подчеркнул, что не является сторонником немедленной отмены ЕГЭ. "Я вообще противник всяких революций — взять все в одночасье и отменить. Если мы говорим о Едином государственном экзамене, то этот экзамен может быть в значительной степени переформатирован таким образом, чтобы в нем, прежде всего, оценивались бы творческие возможности человека. Как эта система может называться — ЕГЭ или ЕГЭ 2.0, это другое дело", — сказал Сергеев.

Он отметил необходимость "коренным образом пересмотреть школьную программу". "Надо в нее возвращать естественно-научную ориентацию. Возвращать физику и математику, потому что они дают логику креативности", — сказал глава РАН.

Сергеев сообщил, что на возможной ближайшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным хотел бы обсудить вопрос совершенствования ЕГЭ.

По словам Сергеева, на его предыдущих встречах с главой государства эту тему "пока не обсуждали". "Если возможность представится, то на самой ближайшей встрече, я думаю, мы будем обсуждать", — сказал глава РАН.

Нормо-часы ни к чему



Ранее на встречах Путина и Сергеева обсуждались вопросы усиления роли РАН для решения задач, направленных на развитие России. В частности, как отметил глава Академии наук, речь шла и о существующем нормировании работы исследователей – относительно недавнего нововведения, которое, как считают ученые, бессмысленно применять к процессу научного поиска.

В 2016 году был утвержден порядок определения нормативных затрат на выполнение работ научными институтами, находящимися в ведении Федерального агентства научных организаций. Согласно этому порядку, объем финансового обеспечения государственного задания институтов вычисляется на основе нормирования труда ученых.

"У нас в фундаментальной науке были введены нормо-часы. Это значит, что ты должен кровь из носу что-то придумать в течение какого-то количества часов. Такую систему очень сильно критикуют. Я считаю, что нужно отменить эту систему нормо-часов, она неправильна, мы должны оценивать по-другому", — сказал Сергеев.

"По этому вопросу у нас были разговоры и на самом высоком уровне. И президент страны прекрасно понимает, что творческий труд ученых, конечно же, не может быть нормирован таким примитивным образом. Об этом разговор был, и я надеюсь, этот разговор будет продолжен", — добавил глава РАН.

"Мы должны, как говорится, "раскрепостить" труд ученых", — подытожил Сергеев.