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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы: наша Галактика постоянно увеличивается в размерах

12:1303.04.2018
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© C. M. Lombilla/IACГалактика NGC 4565, которую астрономы использовали в качестве аналога Млечного ПутиГалактика NGC 4565, которую астрономы использовали в качестве аналога Млечного Пути
© C. M. Lombilla/IAC

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Наблюдения за соседними галактиками помогли ученым выяснить, что границы Млечного Пути постепенно расширяются из-за формирования новых звезд на его окраинах, прибавляя по 500 метров каждую секунду. Об этом заявили астрономы, выступавшие на Европейской недели астрономии и науки в британском Ливерпуле.

Ученые выяснили, почему газовый нимб галактик разогревается до сверхвысоких температур при их слиянии
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы выяснили, почему галактики умирают после космических "ДТП"
"Млечный Путь и так был не самой маленькой галактикой, однако теперь вы выяснили, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска. К тому времени, когда Солнце начнет умирать, размеры Галактики увеличатся примерно на 5%", — заявила Кристина Мартинес-Ломбилла (Cristina Martines-Lombilla) из Астрофизического института Канарских островов в Тенерифе (Испания).

Примерно половина галактик, окружающая Млечный Путь в обозримой Вселенной, является "мертвой" с точки зрения космологической эволюции – в них достаточно давно прекратили формироваться новые звезды, и поэтому они постепенно "краснеют" и угасают. Почему это происходит, ученые пока не знают, и на этот счет есть много гипотез.

К примеру, российско-немецкий астроном Алексей Финогенов полагает, что галактики умирают от "обжорства". Количество "звездных стройматериалов" в них в прошлом было настолько высоким, что в них была запущена взрывообразная реакция формирования новых светил, быстро опустошившая запасы этих нейтральных газов. Другие ученые считают, что в смерти галактик виноваты черные дыры, "удушающие" их изнутри, или даже темная материя.

Астроном Алексей Финогенов из Института внеземной физики в Гархинге
© Фото : MPE/MPG
Астроном: мы выяснили, что галактики умирают из-за "обжорства"

Мартинес-Ломбилла и ее коллеги открыли еще один фактор, который может влиять на процессы эволюции, жизнь и смерть "звездных мегаполисов", наблюдая за несколькими близлежащими галактиками и характером движения светил в них.

Как объясняет астроном, ее команда пыталась раскрыть особенности и основные маршруты "массовых миграций" звезд, возникающих на окраинах галактик. Когда такие светила рождаются, они часто покидают пределы тех звездных яслей, где они появились на свет, и мигрируют в сторону ядра и внутренних регионов галактик.

Ученых давно интересует то, как этот процесс влияет на размеры Млечного Пути и характер его эволюции. Возможности оценить это у них не было из-за того, что мы живем внутри нашей Галактики. Мартинес-Ломбилла и ее коллеги обошли эту проблему, наблюдая за галактиками NGC 4565 и NGC 5907, похожие на нее по размерам и структуре.

Наша галактика оказалась похожа по своей форме не на плоский блин, а на гармошку
© Фото : Xu et al
Ученые: Млечный Путь умирает и превращается в "зомби"

Наблюдая за движением молодых голубых гигантов, ученым удалось доказать, что границы этих галактик не стоят на месте и постепенно расширяются, и вычислить скорость, с которой растет Млечный Путь. По их расчетам, за год границы Галактики должны расширяться на 15 миллиардов километров, что примерно равно десятой доле расстояния между Землей и Солнцем.

По меркам космоса это достаточно скромное расстояние, однако через несколько миллиардов лет изменения в ее размерах будут хорошо заметны для сторонних наблюдателей, в том числе жителей NGC 4565 и NGC 5907, если там присутствуют внеземные цивилизации. Эти изменения в размерах Млечного Пути, как считают ученые, могут сильно повлиять на характер его дальнейшей эволюции.

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