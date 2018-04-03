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РИА Наука
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Ученые нашли в США останки четырехглазого доисторического варана

11:1503.04.2018
06050
© Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung / Andreas Lachmann / Digimorph.orgРеконструкция головы древнего варана, у которого было сразу четыре глазаРеконструкция головы древнего варана, у которого было сразу четыре глаза
© Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung / Andreas Lachmann / Digimorph.org

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Палеонтологи нашли в США останки крайне необычного варана, имевшего не два, а сразу четыре глаза, половина из которых находилась на темени этого ящера и помогала ему чувствовать опасность сзади, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

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"Окаменелости, которые мы изучали, были найдены еще в 1871 году, и мы получили их в очень плохом состоянии, по сути, в виде набора обломков. По этой причине неудивительно, что наши предшественники ничего не нашли во время их анализа. Мы же, в свою очередь, показали, что изучение даже самых плохих и небольших окаменелостей может принести огромную пользу", — заявил Кристер Смит (Krister Smith) из Йельского университета (США).

Многие примитивные позвоночные животные, в том числе рыбы и лягушки, имеют необычный орган, способный ощущать свет, который обыватели часто называют "третьим глазом". Он представляет собой набор из светочувствительных клеток, способных распознавать изменения в уровне освещения и реагировать на движения.

В отличие от реальных глаз, "подключенных" к зрительной коре больших полушарий мозга, их третий "кузен" является продолжением эпифиза, главного эндокринного центра нервной системы. По этой причине он играет важную роль в работе биоритмов животных, обладающих подобным органом, управляя их распорядком дня и реакцией на смену сезонов года.

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© Gabriel L. Lio -for the Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, Argentina
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Некоторые ящерицы, как рассказывает Смит, тоже имеют "третий глаз", однако его природа и происхождение сегодня являются предметом споров среди ученых, так как он расположен в "неправильном" месте, над другой частью мозга, так называемым парапинеальным органом. По этой причине многие ученые считали, что "третий глаз" рептилий носит иное происхождение, нежели аналогичные органы рыб и земноводных. 

Смит и его коллеги неожиданно нашли ответ на этот вопрос, изучая окаменелые останки доисторического варана, Saniwa ensidens, жившего на территории будущих Соединенных Штатов примерно 50 миллионов лет назад. Этот двухметровый ящер, как сегодня считают ученые, был близким родичем современных варанов и сочетал в себе множество как относительно современных, так и примитивных черт.

Изучая фрагменты черепа одного из таких ящеров, американские палеонтологи натолкнулись на крайне необычную вещь – на макушке его головы присутствовало сразу два отверстия, через которые нервные клетки могли проникать наружу. Проанализировав их положение, ученые обнаружили, что эти отверстия находились прямо над эпифизом и парапинеальным органом.

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© Lukas Panzarin and Andrea Cau for scientific supervision
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Все это, как считают ученые, говорит о двух вещах – эти древние вараны обладали не тремя, а сразу четырьмя глазами, и оба отдела мозга, а не только один из них, могли участвовать в формировании подобных органов зрения. Все это, как отмечает Смит, сближает варанов не с другими ящерицами или прочими рептилиями, а примитивными рыбами-миногами, также имеющими четыре глаза.

Подобный факт, в свою очередь, говорит о том, что гены, связанные с развитием подобных псевдоглаз, каким-то образом сохранились в ДНК ящериц и дожили практически до наших дней. Этого, к примеру, не произошло с участками генома, которые отвечают за развитие эмали и зубов в ДНК птиц. Раскрытие причин того, как возникли эти различия в развитии варанов и птиц, помогут нам приблизиться к полному пониманию того, как работает эволюция, заключают ученые.

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