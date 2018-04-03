РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Живые мертвецы. Какие существа на Земле способны пережить смерть

08:0003.04.2018
(обновлено: 08:01 03.04.2018)
019281
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sdecoretВ состоянии анабиоза замедляются все процессы организмаВ состоянии анабиоза замедляются все процессы организма
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sdecoret

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Некоторые организмы обходятся без воды, кислорода и тепла, впадая в криптобиоз, при котором фактически прекращается обмен веществ. Поддерживать жизнь в таком состоянии удается сотни и даже тысячи лет. РИА Новости рассказывает, какие существа способны на чудеса криптобиоза и можно ли ввести в него человека.

Пробирки в коробке со льдом
© Depositphotos / motorolka
Гигантские вирусы: какие существа скрываются в вечной мерзлоте

Экстремальный фактор

В начале XVIII века Антони ван Левенгук доложил Королевскому обществу в Лондоне о микроскопических существах, которые высыхали без влаги, но, помещенные в воду, через полгода снова оживали и двигались. С этого началось изучение одного из самых загадочных явлений в биологии, которое и спустя триста лет остается малопонятным.

Это называли анабиозом (от греческого слова, означающего "возвращение к жизни"). В последние десятилетия в научной литературе закрепился термин "криптобиоз". Организм не подает видимых признаков жизни, обмен веществ очень трудно и даже невозможно зафиксировать. Чтобы впасть в это состояние, организм должен надолго оказаться в буквально несовместимых с жизнью условиях: без воды, кислорода, тепла.

Крошечное беспозвоночное тихоходка, которую называют водяным медведем, обитает по всей Земле. Для нормальной жизни ему нужна вода. Без нее тихоходка превращается в бочонок и высыхает. Обмен веществ замедляется почти на сто процентов. В таком виде тихоходка переживет самые суровые условия: в кислоте, щелочи, токсичной среде, при очень низких или высоких температурах, в вакууме, космосе, под высоким давлением, при воздействии радиации, без кислорода.

Растение, выращенное из фрагментов размороженного плода возрастом в 30 тысяч лет
© Фото : Yashina et al
Российские биологи "воскресили" растение возрастом 30 тысяч лет

Обходиться без воды умеют многие микроорганизмы, беспозвоночные, низшие растения. Например, платицериум из рода папоротников в засушливый период в тропиках совершенно высыхает, но при появлении влаги оживает. Так же ведет себя обитатель пустынь — плаунок чешуелистный. Без воды высыхает, теряя большую часть влаги в клетках, и пребывает в таком состоянии до лучших времен. 

Полный криптобиоз наступает, когда организм заморожен в вечной мерзлоте или во льду на большой глубине. Недавно ученым из Италии удалось оживить мох, проведший в леднике Антарктиды минимум шесть столетий. Лабораторные эксперименты показали, что мох и лишайники выживают после двухчасовой заморозки до минус 273 градусов Цельсия.

В 2012 году ученые Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН извлекли из вечной мерзлоты возрастом 30 тысяч лет ткани смолевки узколистой и вырастили из нее нормальные растения. Там же реанимировали гигантские вирусы, найденные в земле, замерзшей десятки тысяч лет назад.

CC BY 2.0 / voyage-madagascar.org / POLYPODIACEAE, Platycerium quadridichotomum à la saison sèchТак платицериум переживает засуху в тропиках Мадагаскара
CC BY 2.0 / voyage-madagascar.org / POLYPODIACEAE, Platycerium quadridichotomum à la saison sèch
Так платицериум переживает засуху в тропиках Мадагаскара

Все на нервах

Более сложные животные, высшие растения тоже способны пережидать неблагоприятные окружающие условия. Но они не прекращают обмен веществ, а лишь замедляют его. Это называется гипобиозом. Многие холоднокровные впадают в него при низких температурах. А лесная лягушка выживает даже после замораживания, когда почти треть воды в ее организме превращается в лед. Моллюски дожидаются весны тем же способом.

Капский голый землекоп
© Фото : Thomas Park, PhD University of Illinois at Chicago
Голые землекопы могут жить 20 минут без кислорода, превращаясь в "растения"

Млекопитающие впадают в зимнюю спячку: температура тела опускается до нескольких градусов Цельсия или даже ниже нуля, как, например, у американского суслика, обитающего в Арктике. 

Организм животного, впадающего в спячку, особым образом подготовлен. Под кожей есть прослойка бурого жира, обогреваемая при помощи белка термогенина, повышено содержание углеводов, что, как полагают ученые, помогает сохранять жизнеспособность, поддерживать работу нейронов. Это необходимо, чтобы нервная система даже в спячке реагировала на внешние факторы, например на громкий звук или резкое понижение температура воздуха. Обмен веществ в организме ускоряется, и животное просыпается, чтобы не замерзнуть насмерть.

Голые землекопы (так называется один из видов грызунов) обходятся без кислорода по 20 минут, питая мозг углеводами. Создавая дефицит кислорода, ученые погружали в гипобиоз мышей и собак, правда, всего на несколько часов.

CC BY 2.0 / Umberto Salvagnin / (False) Rose of JerichoПлаунок чешуелистный, или селагинелла, оживает после пребывания в обезвоженном состоянии
CC BY 2.0 / Umberto Salvagnin / (False) Rose of Jericho
Плаунок чешуелистный, или селагинелла, оживает после пребывания в обезвоженном состоянии

Для космоса и сельского хозяйства

Комары
© AP Photo / LM Otero
Биологи из России раскрыли секреты самых живучих комаров на Земле
Феномен замедления обмена веществ очень заманчиво использовать в космонавтике, чтобы доставить астронавтов к другим планетам, когда полет занимает многие годы. Но ученые критически оценивают шансы человека пережить криобиоз. Дело в том, что при заморозке разрушаются клетки, и как уберечь их от этого, пока непонятно. Кроме того, при длительном криобиозе увеличивается число повреждений ДНК. Активный организм постоянно обновляется, ДНК залечивается — при замедленном метаболизме это невозможно. Человек либо будет очень долго пробуждаться, либо погибнет, не ожив.

Вместе с тем криобиоз, гипобиоз и их разновидности представляют серьезный научный интерес. Предстоит найти ответы на многие вопросы: как возникают эти состояния, почему клетки сохраняют жизнеспособность (в частности, при почти полном обезвоживании), с помощью каких молекулярных механизмов происходит пробуждение. Ученые рассматривают и практическое применение этих знаний, например, с целью долгосрочного сохранения продуктов питания, культур клеток или тканей, а возможно, и для заморозки больных людей, с тем чтобы вылечить их в будущем.

CC BY-SA 2.0 / Jessicajil / Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) bats roostingЛетучие мыши во время спячки
CC BY-SA 2.0 / Jessicajil / Lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) bats roosting
Летучие мыши во время спячки
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена