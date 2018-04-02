"Хаббл" сфотографировал "космический глаз", сложенный из сотен галактик

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии причудливого "космического глаза", чей зрачок и радужная оболочка сложены из нескольких скоплений галактик, чей свет был искажен гравитационными полями, сообщает сайт космического телескопа.

В соответствии с предсказаниями теории относительности Эйнштейна, любое скопление темной или видимой материи большой массы взаимодействует со светом и заставляет его лучи искривляться, как это делают обычные оптические линзы. За последние годы астрономы нашли тысячи подобных структур при наблюдениях за крупными галактиками и их скоплениями.

Сам Эйнштейн, что интересно, считал, что подобные искривления, возникающие в результате взаимодействия гравитационного поля звезд и света других светил или галактик, будут слишком маленькими и незаметными для глаза человека или телескопов. Сегодня астрономы пользуются подобными феноменами, которые часто называют "крестами" или "линзами Эйнштейна", для наблюдений за самыми далекими и древними звездами Вселенной.

Группа галактик, получившее имя SDSSJ0146-0929, является одним из самых заметных примеров того, что великий физик мог ошибаться. Ее центральная часть, яркий зрачок, представляет собой крупное скопление галактик, которое расположено в нескольких миллиардах световых лет от Земли.

Яркая "радужная оболочка", окружающая центральное скопление, представляет собой изображение одной и той же галактики, расположенной непосредственно за SDSSJ0146-0929 и удаленной от Земли на еще большее расстояние. Притяжение, вырабатываемое "зрачком" этой космической структуры, настолько велико, что оно искривляет свет этого скопления звезд и заставляет его образовать яркий светящийся ореол на некотором расстоянии от себя.

Изучение и сравнение "копий" данной галактики, как отмечают астрономы, поможет вычислить точное расстояние до нее и понять, как выглядела Вселенная в далеком прошлом и работала ли она по тем же законам, что и сегодня.