Китайская космонавтика принесет много сюрпризов, считает эксперт

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Китайская космонавтика активно развивается, и не только в пилотируемой области, за её достижениями и проводимыми экспериментами следует пристально следить, считает академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.
"Китайская космическая программа последние годы активно развивается. У них много достижений, если брать орбитальную станцию, то модуль "Тяньгун-2", почти два года уже летает, эксперименты проводятся, в следующем году должно начаться строительство многомодульной станции", — сказал Железняков.
По его словам, "у китайцев есть и другие достижения", такие как готовящаяся к полету к Луне межпланетная станция "Чанъэ-5", которая должна будет сесть на поверхность спутника и вернуть немного лунного грунта на Землю, а также проект марсианской миссии.
"Китайская программа очень активно развивается и надо за ней следить, она еще много сюрпризов принесет… Это третья сейчас по развитости космонавтика мира, она уже значительно опережает и японскую и европейскую", — добавил эксперт.