Китайская космонавтика принесет много сюрпризов, считает эксперт

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Китайская космонавтика активно развивается, и не только в пилотируемой области, за её достижениями и проводимыми экспериментами следует пристально следить, считает академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Утром в понедельник первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" завершила свое существование, сгорев в атмосфере Земли над южной частью Тихого океана.

"Китайская космическая программа последние годы активно развивается. У них много достижений, если брать орбитальную станцию, то модуль "Тяньгун-2", почти два года уже летает, эксперименты проводятся, в следующем году должно начаться строительство многомодульной станции", — сказал Железняков.

По его словам, "у китайцев есть и другие достижения", такие как готовящаяся к полету к Луне межпланетная станция "Чанъэ-5", которая должна будет сесть на поверхность спутника и вернуть немного лунного грунта на Землю, а также проект марсианской миссии.

Помимо этого, стоит следить за развивающейся китайской программой по запуску прикладных спутников, считает Железняков. "В плане запусков прикладных спутников они сейчас активно этим занимаются и запускают довольно много аппаратов, проводят эксперименты, в том числе и по квантовой связи, по наблюдениям за другими галактиками", — отметил он.

"Китайская программа очень активно развивается и надо за ней следить, она еще много сюрпризов принесет… Это третья сейчас по развитости космонавтика мира, она уже значительно опережает и японскую и европейскую", — добавил эксперт.