Китайские ученые разрабатывают радар для отслеживания москитов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Китайские ученые на основе секретных оборонных технологий разрабатывают устройство для отслеживания москитов в пределах двух километров, которое позволит "спасти миллионы жизней" от укусов "самых смертоносных насекомых" планеты, сообщает издание South China Morning Post.
"Распознание и слежение за отдельными целями размером с москита больше не относится к области научной фантастики. Вообще-то мы уже очень близко к выводу этой технологии из лаборатории и ее использованию для спасения жизней", — рассказал изданию неназванный собеседник.
Китай располагает аналогичными устройствами в оборонной сфере, однако некоторые ученые полагают, что данные военные технологии можно использовать и в борьбе с москитами. Так, в конце прошлого года центральное правительство Китая выделило около 12,9 миллиона долларов на создание полноценного радара для отслеживания опасных насекомых.
По словам профессора и специалиста по насекомым Китайского сельскохозяйственного университета Пекина Лю Синьюэ, новый радар станет "высокоточным оружием в нашей войне против самого смертоносного создания на Земле". "Устройство позволит спасти миллионы жизней", — подчеркнул ученый.