Батареи для роботов-космонавтов установят снаружи и внутри МКС

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российский сегмент Международной космической станции может в будущем получить внешние и внутренние батареи для питания роботов-помощников космонавтов, требующих большого количества электроэнергии, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-производителя будущих космических роботов НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
По его словам, без подобных батарей роботы-космонавты никак не смогут обойтись. Последняя версия робота "Федор", на основе которого будут созданы будущие машины для МКС, потребляет около 45 киловатт электроэнергии в пиковом режиме, и порядка 15 в номинальном. В это же время все солнечные батареи станции вырабатывают около 100 киловатт – лишь в два раза больше.
Если учесть, что для рабочих органов роботов, которые будут постоянно базироваться в невесомости, можно использовать более слабые приводы, чем для тех, которым придется работать в условиях Земной гравитации, то требуемую мощность можно будет снизить в 5-10 раз. Однако и этого будет мало, ведь вся энергия МКС расходуется на поддержание огромного количества систем 400-тонной станции.