Батареи для роботов-космонавтов установят снаружи и внутри МКС

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российский сегмент Международной космической станции может в будущем получить внешние и внутренние батареи для питания роботов-помощников космонавтов, требующих большого количества электроэнергии, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-производителя будущих космических роботов НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Мы предусматриваем как внутрикорабельные, так и внекорабельные батареи, которые пока находятся в стадии проработки с несколькими партнерами. Сейчас проработано техническое задание, по ним нам будут делать предложения", — сказал Дудоров.

По его словам, без подобных батарей роботы-космонавты никак не смогут обойтись. Последняя версия робота "Федор", на основе которого будут созданы будущие машины для МКС, потребляет около 45 киловатт электроэнергии в пиковом режиме, и порядка 15 в номинальном. В это же время все солнечные батареи станции вырабатывают около 100 киловатт – лишь в два раза больше.

Если учесть, что для рабочих органов роботов, которые будут постоянно базироваться в невесомости, можно использовать более слабые приводы, чем для тех, которым придется работать в условиях Земной гравитации, то требуемую мощность можно будет снизить в 5-10 раз. Однако и этого будет мало, ведь вся энергия МКС расходуется на поддержание огромного количества систем 400-тонной станции.

Специальные батареи, питающие роботов, будут смонтированы внутри и снаружи станции, а энергия к роботам будет поступать по кабелю. Внедрить батарею в саму конструкцию роботов невозможно, так как это чересчур утяжелит и без того не самые легковесные конструкции. Земной робот "Федор", на базе которого будут созданы роботы для МКС, весит 106 килограмм при размерах, сравнимых с размерами человеческого тела. Батарея же должна весить порядка 30-40 килограмм.