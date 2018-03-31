Источник сообщил, когда будут произведены запуски с космодрома "Восточный"

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Два запланированных с космодрома Восточный в 2018 году пуска проведут в декабре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Запуски космического аппарата "Метеор-М" №2.2 и двух "Канопус-В" №5 и №6, предварительно, намечены на декабрь 2018 года", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, сами космические аппараты находятся в высокой степени готовности. Решение о датах их запуска будет приниматься осенью.
Ранее планировалось, что спутник "Метеор" отправят на орбиту в октябре, два "Канопуса" — в ноябре 2018 года.
Метеорологический космический аппарат "Метеор-М" №2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите работает только один спутник серии "Метеор", запущенный в 2014 году. Запуск в конце 2017 года аппарата "Метеор-М" №2.1 закончился аварией, спутник был потерян.
На сегодняшний день с Восточного осуществлено три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.