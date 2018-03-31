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РИА Наука
РИА Наука

К гадалке не ходи! Какая наука стоит за сверхъестественными способностями

08:0031.03.2018
(обновлено: 08:08 31.03.2018)
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© Depositphotos / nikkytokГадалкаГадалка
© Depositphotos / nikkytok

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Убедить скептиков в реальности ясновидения, потустороннего мира, зомби и тому подобного еще не удалось никому в мире, потому что у всего загадочного и непостижимого рано или поздно обнаруживались вполне рациональные причины. РИА Новости рассказывает, почему мы боимся проклятий, откуда берутся суеверия и где можно увидеть настоящую телепатию.

Очки и книги. Архивное фото
© Fotolia / Memorystockphoto
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Американский иллюзионист Джеймс Рэнди с 1964 года предлагает немалые деньги за демонстрацию сверхъестественных способностей. Сейчас его фонд вырос до миллиона долларов. Но ни один экстрасенс пока не смог подтвердить свой дар в условиях научного эксперимента. О том, в чем причина неудач, подробно говорится в только что вышедшей книге кандидата биологических наук Александра Панчина "Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений". Автор, кстати, входит в экспертный совет российского аналога Премии фонда Джеймса Рэнди — Премии имени Гарри Гудини с призовым фондом миллион рублей.

Неделю назад три экстрасенса попытались доказать свои способности в эксперименте, поставленном учредителями Премии Гудини. У каждого было минимум десять попыток определить, кто скрывается за ширмой: мужчина или женщина. Четыре неверных ответа — и выбываешь из эксперимента. Поскольку вероятность угадать семь раз из десяти крайне мала, надо было действительно буквально видеть сквозь стены, чтобы получить приз. Никто с заданием не справился. Как и участники пяти предыдущих испытаний.

Свет в конце тоннеля

Экстрасенсорные способности человека, такие как пророчества, ясновидение, внезапное овладение древними языками, объясняются психическими расстройствами и заболеваниями нервной системы. В медицинской литературе описаны случаи, когда болезни органов дыхания, затрудняющие поступление кислорода в кровь, порождали приступы удушья во сне, фантомы, голоса.

Алан Владимирович Чумак
© РИА Новости / Игорь Уткин
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Патологии и травмы мозга иногда приводят к синдрому Котара, при котором больные утверждают, что умерли и попали в ад, рай, высказывают разные бредовые идеи. Часто видят двойников или чувствуют чье-то присутствие страдающие расстройством, называемым синдромом Капгра. Подобные заболевания искажают восприятие окружающего мира и память. Бредом и раздвоением личности страдают при шизофренических расстройствах.

В дежавю многие склонны видеть свидетельство переселения души. Медицинская же литература полна историями болезней, когда у людей, регулярно испытывавших дежавю, обнаруживали атрофию гиппокампа и височной доли коры головного мозга, болезнь Альцгеймера. У здоровых людей дежавю случается редко.

Примерно половина переживших клиническую смерть рассказывают о том, что специалисты называют околосмертным опытом: свет в конце тоннеля, явление ангелов, умерших родственников. Некоторые утверждают, что покинули тело и наблюдали себя со стороны. Правда, описание обстановки не отличалось от того, что человек видел с больничной койки. Ученые объясняют подобные ощущения (галлюцинации) высоким содержанием углекислого газа в крови, наркозом, особым состоянием мозга во время сна в фазу быстрых движений глаз. При эпилепсии мозг может давать сбой, неверно определяя положение тела в пространстве.

В начале XX века американский врач Дункан Макдугалл опытным путем установил, что вес человека после смерти уменьшается на 21 грамм. 

"Разумеется, наблюдениям Макдугалла нашлись разумные, естественные объяснения: плохая точность измерительных приборов того времени, потеря пациентами влаги из-за потоотделения (кстати, в отличие от людей, собаки не потеют всем телом, что может объяснить их "бездушность”), игнорирование врачом ряда измерений, не подтверждающих его гипотезу", — пишет Панчин.

© Фото : XX2 ВЕКПодготовка контролируемого эксперимента на премии имени Гарри Гудини
© Фото : XX2 ВЕК
Подготовка контролируемого эксперимента на премии имени Гарри Гудини

Убийственное проклятье

Антропологи, изучавшие племена в Африке, Южной Америке, Австралии, рассказывают об обрядах черной магии, после которых люди действительно умирали. Это назвали "смерть вуду". Проклятый ведет себя неадекватно, перестает есть и пить, соплеменники от него отворачиваются. Затравленный, испуганный человек вскоре погибает.

Стив Джобс
© REUTERS / Robert Galbraith
Стивен Пол Джобс. Биография

О том, что страх убивает, хорошо известно полицейским, которые обнаруживают бездыханные тела без признаков насильственной смерти после того, как в дом вломился грабитель. Это называют "убийство через сердечный приступ".

Человек со смертельным диагнозом готов ухватиться за любую идею, если она дает надежду на выздоровление. Основатель Apple Стивен Джобс, узнав, что у него рак поджелудочной железы, не стал оперироваться, а обратился к альтернативной медицине. Он пробовал веганскую диету, иглоукалывание, траволечение, ходил к медиуму. Не получая лечение девять месяцев, он запустил опухоль, которая дала метастазы. Так внушаемость, вера в чудеса приводят к трагедии.

Любит — не любит

Испытывая страх, не контролируя ситуацию, люди нередко устанавливают ложные причинно-следственные связи. Это служит источником разных суеверий. Например, китайцы боятся числа четыре, а европейцы — тринадцати. Одни шарахаются при виде черного кота, другие осторожничают по понедельникам, не моют голову перед экзаменом, дарят букет с нечетным числом цветов. Многие верят гадалкам, видящим нечто осмысленное в раскинутых на столе картах или кофейной гуще. Склонность замечать в хаотично расположенных предметах скрытый смысл психиатры называют апофенией. Но это не всегда свидетельствует о болезни, ведь все мы что-то такое воображаем. Например, видим "лица" на Марсе или фигуры в облаках. Дело в том, что, будучи социальным животным, человек, в принципе, нацелен на распознавание лиц.

Похищение инопланетянами
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Магия сродства

Люди ценят славу, успех, богатство. Эти качества переносят на неодушевленные предметы, принадлежавшие знаменитости. За фото Мерилин Монро или картины Уинстона Черчилля выкладывают тысячи долларов. Панчин называет это "симпатическая магия".

Как ни странно, но симпатическая магия лежит в основе гомеопатии, само название которой означает "лечить подобное подобным".

"Иными словами, если у человека насморк, ему нужно дать что-нибудь, раздражающее слизистую носа", — уточняет автор.

Чем меньше действующего вещества содержит гомеопатический препарат, тем сильнее он лечит, уверяют апологеты этого вида альтернативной медицины. Ученые не раз исследовали гомеопатические средства и не выявили никаких лечебных свойств. Что неудивительно: там нет действующего вещества. Кстати, именно на этом основании органы контроля регистрируют гомеопатические препараты по упрощенной схеме. В опытах гомеопатия показала себя в лучшем случае как плацебо, в худшем — наносила вред, поскольку некоторые производители подмешивали туда антибиотик.

© РИА Новости / Алексей БойцовПерейти в фотобанкИзучение воздействия биополя экстрасенса на человека в институте мозга АМН СССР
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Изучение воздействия биополя экстрасенса на человека в институте мозга АМН СССР

Передача мысли на расстоянии

Разного рода видения, сны ученые объясняют не выходом в астрал, злыми чарами или демонами потустороннего мира, а активностью наших нейронов. Вот почему не нашел научного подтверждения феномен телепатии, столь популярный в прошлом веке. Каждый раз оказывалось, что телепат использует либо трюки, либо помощников.

И все же настоящая телепатия существует, и ею пользуются нейробиологи. Они изобрели нейроинтерфейс, считывающий электрическую активность мозга, оцифровывающий ее и передающий на компьютер, который либо печатает текст, либо управляет роботом. С его помощью парализованные, не способные говорить и двигаться общаются с окружающими.

Нейроинтерфейсы, получающие сигнал из моторной коры мозга, управляют роботизированной рукой. Такие опыты уже проводили на обезьянах и человеке. Еще одно исследование показало, что нейроны крысы, находящейся в другой части света, воспринимали сигнал от нейронов другой крысы, обработанный компьютером. Созданы алгоритмы, которые по активности мозга определяют, что видит на экране человек.

Не устояла перед научным анализом и акупунктура, чьи сторонники убеждены, что, втыкая иголки в особые точки тела, можно лечить болезни. Ученые получили удивительные результаты: испытуемые не различали сеанс настоящей акупунктуры и ее имитации, исполненной иголками, которые не втыкали в тело или втыкали не в те точки.

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с сообщениями о разных чудесах. Не утруждая себя проверкой, люди делятся слухами с друзьями, родственниками. Между тем большинство из них оказываются обычными фейками, то есть историями, которые кто-то выдумал, неверно пересказал или исказил намеренно. Чтобы распознать фейк, необязательно быть ученым, достаточно руководствоваться критическим мышлением и здравым смыслом.

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