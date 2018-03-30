В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 со спутниками Iridium NEXT

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Ракета Falcon 9 стартовала в Калифорнии с десятью коммуникационными спутниками Iridium NEXT. SpaceX ведет трансляцию запуска.

Старт с космодрома Ванденберг был дан в расчетные 17:13 мск. Через четыре минуты произошло штатное отделение первой ступени. На этот раз SpaceX использовала уже летавшую в октябре прошлого года ступень, поэтому сохранять ее повторно не будет.

Через час после старта ракета-носитель выведет аппараты на заданную орбиту.

Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите аппараты предыдущего поколения. SpaceX по контракту с Iridium Communications намерена запустить более 70 спутников, нынешний старт уже пятый.

Первые десять Iridium NEXT запустили в январе 2017 года.