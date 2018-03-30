Ученые НАСА создали компьютерную модель тающей снежинки

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Климатологи из НАСА впервые создали точную математическую модель того, как тает одиночная снежинка, и воспроизвели этот процесс в компьютерной модели, говорится в статье, опубликованной в журнале JGR: Atmospheres.

"Если посмотреть на снегопад или град при помощи радара, то можно заметить необычную яркую полосу на той высоте, где снежинки начинают массово таять. Мы не знали, как возникает этот слой, и среди теоретиков давно бушуют споры насчет причин его существования", — рассказывает Юсси Лейонен (Jussi Leinonen), климатолог из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Многие объекты окружающего мира, в том числе снежинки, облака, "ведьмины круги" в лесах и в африканских саваннах, то, как завиваются усы огурцов, формируются извилины на поверхности мозга и кишечник укладывается в петли, выглядят сложно, но при этом их можно описать при помощи достаточно простых математических формул.

Несмотря на простоту устройства, снежинки, как рассказывает Лейонен, создают массу проблем для ученых, занимающихся предсказанием погоды и оценкой того, как различные виды осадков влияют на поведение радиоволн, климата планеты и других сложных объектов. К примеру, вода и лед по-разному взаимодействуют с радиоволнами, и поэтому мокрый и сухой снег будут создавать разные виды помех на радарах.

Ученые давно пытались объяснить их существование, однако этому мешало то, что у них не было точной математической модели, реалистично описывающей то, как тают отдельные снежинки и как образуется мокрый снег.

Климатологи НАСА смогли решить эту проблему, представив саму снежинку и микроскопические капли воды, рождающиеся на ее поверхности, в виде набора из мельчайших частиц, особым образом взаимодействующих между собой. Эти взаимодействия проявляются в том, что свойства этих частиц сильно зависят от того, как устроено их ближайшее окружение.

Подобный подход, как объясняет Лейонен, позволяет достаточно точно имитировать движение жидкостей по сложным поверхностям, таким как снежинки, и следить за тем, как взаимодействие талой и замороженной воды будет менять их форму.

Используя эти принципы, авторы статьи смогли воспроизвести все ключевые стадии таяния снежинки, которые можно увидеть в природе – накопление воды в ямках на ее поверхности, образование "кокона" из жидкости вокруг ее ядра и окончательное превращение в каплю влаги.

Как надеются Лейонен и его коллеги, эта модель поможет им понять, почему разные виды снега порождают иные помехи на экранах радаров, и использовать эти различия для наблюдений за состоянием снежного покрова и полярных ледовых шапок. Вдобавок, их дальнейшее изучение поможет улучшить качество связи во время непогоды, и защитить пассажиров авиалайнеров от неожиданных "приключений" в воздухе.