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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: героиновая эпидемия в США продолжает набирать обороты

13:3430.03.2018
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© AFP 2018 / Robyn BeckПалаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018Палаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018
© AFP 2018 / Robyn Beck

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Новые статистические данные, собранные американскими здравоохранительными службами, указывают на то, что популярность опиатов и число смертей от них в США продолжает стремительно расти, увеличившись на 30% за 2016 год, сообщает LiveScience.

Бездомный в кепке с надписью Сделаем Америку снова великой в автобусе в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
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"Главными убийцами американцев сегодня выступают не героин или обезболивающие на базе опиатов, а синтетические вещества, такие как фентанил. На их долю приходится свыше 30% от общего числа смертей наркоманов и около половины случаев передозировки среди людей, употреблявших опиаты. Нам необходима новая, многосторонняя стратегия борьбы с этой эпидемией", — пишут эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В последние десять лет социальные активисты, а затем и политики самого высокого ранга, начали говорить о появлении новой эпидемии наркомании на территории США. Она возникла, как считают сегодня некоторые исследователи, из-за практически бесконтрольного распространения оксикодона и других обезболивающих на базе опиатов, которые доктора, при пособничестве производящих их фармакомпаний, выписывали всем пациентам с хроническими болями.

Когда эту тенденцию заметили регулирующие органы, оборот наркотических обезболивающих был ограничен, что привело к тому, что любители подобных таблеток переключились на их "уличные" аналоги – героин, морфин, и различные синтетические опиаты. Это только усугубило ситуацию и привело к резкому росту числа смертей от передозировок. Только за последние десять лет от них умерло более 500 тысяч американцев.

Курительная смесь
© Fotolia / janifest
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Роуз Радд (Rose Rudd) и другие наркологи из Центров по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что ситуация продолжает развиваться в худшую сторону, проанализировав то, как много жизней унесли наркотики в 2015 и 2016 годах, изучив статистику, собранную CDC.

В общей сложности, как отмечают медики, примерно 63 тысячи американцев распрощались с жизнью из-за передозировок и других проблем, связанных с наркотиками. Львиная доля этих жертв наркомании — примерно 42 тысячи человек — умерла из-за передозировок синтетическими или природными опиатами.

Фармацевтические препараты
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Повышение числа жертв опиатов на треть, как отмечают наркологи, было обусловлено взрывным ростом популярности фентанила и его производных. Число передозировок этим веществом выросло в отдельных штатах в 3-4 раза, и в целом удвоилось только за 2016 год. Героин и другие опиаты тоже продолжили "наступление" – число связанных с ними смертей выросло на 20-50%.

Как предполагают ученые, эти тренды продолжают работать и сегодня, и число смертей от опиатов должно было увеличиться за прошедшие 1,5 года. Все это, как считает Анна Шухат (Anne Schuchat), заместитель директора CDC, является серьезным поводом для разработки принципиально новой стратегии борьбы с этой наркотической эпидемией.

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