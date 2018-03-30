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Палеонтологи нашли в США останки новорожденного детеныша тираннозавра

12:2830.03.2018
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© Фото : David Burnham/KU LawrenceОстанки тираннозавра, найденные в МонтанеОстанки тираннозавра, найденные в Монтане
© Фото : David Burnham/KU Lawrence

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Ученые впервые обнаружили останки почти новорожденного тираннозавра на севере США, изучение которых поможет разрешить многовековые споры о происхождении, диете и облике "королей мезозоя", сообщает пресс-служба университета Канзаса.

Скелет тираннозавра в Американском музее естествознания
© РИА Новости / Лариса Саенко
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"Структура зубов этого динозавра говорит о том, что он был тираннозавром, однако пока мы не до конца уверены в этом. Останки молодых особей этих хищников встречаются крайне редко, и поэтому очень сложно понять, имеем ли мы дело с молодой особью тираннозавра с несколько иной анатомией, или с новым видом ящеров. К счастью, у нас есть и другие останки, которые помогут решить эту проблему", — рассказывает Дэвид Бернхэм (David Burnham) из университета Канзаса (США).

В последние годы тираннозавры и многие их ближайшие родичи из числа тетануров – крупнейших двуногих хищных ящеров мезозойской эры – пережили кардинальную смену "имиджа". Сегодня ученые считают, что тираннозавры не были чешуйчатыми и "зубастыми" рептилиями, какими их изображают в "Парке Юрского периода" и других фильмах, а пернатыми существами, чьи зубы были скрыты внушительными губами.

Многие другие черты тираннозавров пока остаются предметом споров среди ученых. Мы пока не знаем, были ли эти "короли мезозоя" хищниками или падальщиками, как быстро они росли и как выглядели их новорожденные детеныши. Часть палеонтологов считает, что молодые тираннозавры были не похожи на взрослых особей и питались совершенно другой диетой, однако проверить эту теорию до настоящего времени было крайне проблематично.

Горгозавр, один из родичей тираннозавра, поедает жертву
© Фото : Danielle Dufault
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Бернхэм и его коллеги приблизились к разгадке тайн тираннозавров, проводя раскопки на территории знаменитой формации Хэлл-Крик в штате Монтана, где более ста лет назад были найдены первые останки предположительного топ-хищника мелового периода.

Два года назад, как отмечает палеонтолог, его команда натолкнулась на необычную миниатюрную окаменелость, которая может стать столь же известной, как и останки, найденные в 1902 году Барнумом Брауном.

Изначально ученые не знали, с чем имеют дело, так как они натолкнулись лишь на фрагмент верхней челюсти и сохранившиеся в ней основные и "запасные" зубы. Через год, когда Бернхэм и его коллеги постепенно извлекли ее из породы и собрали осколки других костей, разбросанных по округе, они пришли к выводу, что они принадлежали почти новорожденному тираннозавру.

Так художник представил себе “киллера” тираннозавров из Юты (С) Jorge Gonzales
© Jorge Gonzales
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Дальнейшее изучение его останков, как надеются ученые, поможет им решить один из самых старых палеонтологических споров, связанных с тираннозаврами – являются ли так называемые "нанотираны", Nanotyrannus lancensis, отдельным видом динозавров или просто молодыми тираннозаврами. Их останки были найдены еще в середине прошлого века и с тех пор ученые не могут прийти к общему знаменателю и понять, какая из этих теорий верна.

По словам Бернхэма, найденные его командой останки принадлежали более юной особи, чем другие отпечатки тел тираннозавров. Эта уникальная черта их находки, как надеются ученые, позволит однозначно определить, существовали ли "нанотираны" на самом деле, сравнив их окаменелости с находкой из Монтаны.

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