Ученые оценили опасность радиационного облучения при полетах на Луну

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Радиационное облучение экипажа при будущих пилотируемых полетах к Луне, будет выше, чем на МКС, но останется в пределах существующих профессиональных норм, заявил РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП РАН) академик Олег Орлов.

Ранее президент РАН Александр Сергеев на общем собрании Академии наук сообщил, что в 2017 году получены результаты, которые могут поставить под сомнение возможность пилотируемых миссий для освоения дальнего космоса, так как нарушения со стороны центральной нервной системы, возникающие при облучении тяжелыми ионами в процессе космического полета, могут привести к невыполнению поставленной задачи.

"Профессиональная деятельность космонавта связана с высокой степенью риска. Среди медицинских рисков межпланетных полетов – радиационный фактор не единственный, но, безусловно, один из самых важных. При обсуждаемых на ближайшую перспективу пилотируемых полетах к Луне, облучение экипажа хоть и выше, чем на МКС, но остается в пределах существующих профессиональных норм", — уточнил в этой связи академик Олег Орлов.

По его словам, специалисты только начинают изучать биологические эффекты тяжелых заряженных частиц.

"Еще предстоит определить степень и последствия повреждений, вызванных их попаданием, в частности, в структуры мозга. Мы мало знаем о свойствах пластичности мозговых структур в этих условиях, то есть способности восстанавливать или компенсировать нарушение тех или иных функций. Пока скромно обсуждаются возможности профилактики и, например, фармакологической коррекции. Существуют различные подходы к средствам защиты, включая элементы киборгизации. Одним словом, необходима системная работа в этом направлении, которая включает ведущиеся исследования на МКС, программу "Бион", а также, что особенно важно – наземные модельные эксперименты", — подчеркнул директор ИМБП.

Он отметил, что такая масштабная работа безусловно должна проводиться в рамках широкой кооперации, желательно, с участием заинтересованных международных партнеров.

"Важно появление заказчика таких комплексных исследований, если мы предполагаем создать систему медико-биологического обеспечения межпланетных космических полетов во исполнение стратегии развития пилотируемой космонавтики. Мне представляется, состоявшаяся недавно дискуссия и решение такого авторитетного органа, как Совет РАН по космосу – важный шаг в этом направлении", — заключил академик.